Félix Moreno 'cuadra' a los criticones y revela el secreto de su amor con Janet Barboza

Espectáculos

Félix Moreno no se calla nada y ha salido a ponerle un alto a los que andan hablando de su relación con Janet Barboza. El arquitecto, bien seguro de sí mismo, aclaró que a él nadie lo mantiene y, ¡ojo!, tiene una regla de oro en el romance: él jamás carga carteras.

Moreno reveló que el secreto de su relación sólida y divertida con la 'Rulitos' es que “dividimos gastos y yo jamás cargo carteras”. Y para los que le ponen el rótulo de “colágeno”, se ríe y aclara que tiene 44 años y en diciembre cumplirá 45, así que la diferencia con Janet es de solo seis o siete años. Incluso, él mismo la vacila diciéndole “robacunas” a su pareja.

Para los que recién lo ven en la farándula, Félix confesó que ya tiene su pasado frente a cámaras: antes se cachueleaba haciendo personajes extras en series como `Señores papis`, `Ojitos hechiceros` y `Los Vílchez`, donde interpretaba papeles cortos de policía y hasta hizo comerciales. ¡Así que no es ningún improvisado!

La relación va muy en serio, según Félix, quien contó que Janet le dejó claro que, al primer “fueguito” o mensaje coqueto en redes, la relación se acaba. Pero el arquitecto está tranquilo, asegurando que eso “nunca se daría” y que ahora le escriben más, pero él ni caso les hace. Dijo que equivocarse a estas alturas ya no es opción.

Recordó el inicio de su amor como un “chispazo”: se miraron y “hicimos clic”. La conexión fue tal que llegaron a conversar por teléfono hasta ocho horas, hasta la madrugada, hablando de política, de todo y de sus gustos.

Sobre los celos, Félix admitió serlo “dentro de lo normal”. La cortesía y los abrazos que recibe Janet por su trabajo son algo nuevo para él. Y la imagen de Janet, siempre seria en pantalla, no es la real: en la intimidad, es supercariñosa, detallista y amorosa. Él cuenta que ella siempre le muerde la ceja o el cachete, lo abraza y hasta para dormir se toman de la mano porque siempre tienen que estar en contacto.

¿Qué lo enamoró? La energía que transmite, su vitalidad, madurez y éxito, pero lo que más lo cautivó fue descubrir la “candidez” que tiene Amalia (Janet). Toda su familia la adora.

Un día, Félix le preguntó a Janet si se casaban, y ella le respondió: “Me encantaría”. ¡Un dato curioso es que ninguno de los dos se ha casado antes!

Finalmente, para los que dudan de su solvencia, Félix recalcó que es arquitecto, fue jefe de grandes empresas y ahora tiene su propia marca, `Felmo`, dedicada a la arquitectura y construcción. Así que no, Janet no lo “pecha” para nada. Y cerró con una declaración de amor pública para la 'Rulitos', felicitándola por sus 28 años de vida artística y celebrando sus éxitos: “Te amo y celebro cada uno de tus triunfos”.