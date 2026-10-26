Kiara Lozano de Corazón Serrano se sacó la ‘garrapata’ de la frente y la mostró en redes

Espectáculos

Kiara Lozano, la vocalista de Corazón Serrano de 25 años, nos dejó con la boca abierta al revelar que se sometió a una cirugía estética. ¿El motivo? Quitarse un lunar de carne que tenía en la frente.

La artista no dudó en compartir el resultado con sus seguidores. En una foto en sus redes sociales, se le ve con lentes oscuros y la zona de la frente expuesta, con una marca rojiza, prueba de la intervención. Lo más divertido fue cómo describió al lunar en Instagram: "La garrapata ya no está", escribió, tirando una broma que nos hizo sonreír.

Esta noticia generó un poco de asombro entre sus fans. Es que, en otras ocasiones, Kiara había dicho públicamente que no tenía pensado hacerse ningún retoque o modificación estética, a diferencia de otras compañeras de la agrupación cumbiambera que sí se habían animado.

En su momento, ella solo había comentado que le incomodaba una "bolita de grasa" en la pierna. Describió que era un lipoma, pero aclaró que no necesitaba cirugía, solo una succión.