Melcochita en el ojo de la tormenta: un depa de estreno, la Sunat y un drama familiar

Espectáculos

El humorista y sonero Pablo Villanueva, Melcochita, vuelve a estar en el ojo del huracán. La noticia de que habría adquirido un departamento de estreno en el distrito de Chorrillos, pero que figura a nombre de su actual pareja, Heydi Amado, ha encendido todas las alarmas. Este movimiento no solo ha generado el descontento de sus hijas mayores, sino que también ha provocado advertencias legales sobre posibles implicancias tributarias y patrimoniales que podrían complicarle el panorama a nuestro 'sonero'.

La bronca familiar por el depa nuevo

El drama familiar se desató con fuerza. Susan y Yessenia, hijas mayores de Melcochita, no se quedaron calladas. Expresaron públicamente su preocupación, señalando que el problema no es solo por el inmueble en sí, sino por el futuro de sus hermanas menores. Cuestionaron que Heydi ya cuente con una propiedad mientras las otras jóvenes podrían quedarse sin una vivienda.

Melcochita, en una entrevista para 'Magaly TV: La Firme', aseguró que se sentía "recontra sangrado" por sus hijas y no ocultó su molestia ante los cuestionamientos. Contó que, tras una de sus giras, regresó con solo 4.000 dólares y que entregó parte de sus ganancias a sus familiares. Según dijo, los 18 mil que ganó en un mes fueron para ella y para las otras a quienes llamó malagradecidas, y dejó entrever que sus hijas no valoran el apoyo económico que les brindó.

La discusión subió de tono. Melcochita defendió su historial como padre y afirmó que a Yessenia le compró una mototaxi y también un carro. Su hija no tardó en responderle: "Aprenda a ser un buen padre". La cosa se puso tan picante que la propia Magaly Medina tuvo que intervenir para bajar las revoluciones, recordándole al artista su edad y que esos enfrentamientos podrían afectar su salud. Sin embargo, Yessenia insistió en sus cuestionamientos y preguntó cómo no se le sube la presión cuando las mujeres le sangran y le quitan el dinero. El humorista perdió la paciencia y respondió que es problema suyo que le quiten su dinero y no de ellas.

¡Ojo, Sunat! La advertencia legal

Como si la bronca familiar no fuera suficiente, la abogada Lady Peña puso el foco en las implicancias legales del asunto. Advirtió que la compra de este inmueble podría generar varias preguntas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). La especialista fue clara al explicar que, para la adquisición de bienes, todo dinero debe estar "bancarizado" y contar con el respaldo financiero y la documentación necesaria para acreditar su origen.

Peña también detalló que si el departamento se compró a través de un crédito hipotecario, es fundamental que se demuestre el movimiento del dinero para los trámites de levantamiento de la hipoteca. De todas formas, una revisión a fondo dependerá de las circunstancias particulares de la operación y de todos los papeles que se presenten.

Y para rematar, la abogada recordó que, cuando hay herederos forzosos (como la esposa y los hijos), existen límites legales para donar bienes. En ciertos casos, una persona solo puede disponer libremente de un tercio de su patrimonio. Aunque, ojo, la aplicación de esta regla siempre dependerá de la situación patrimonial y familiar específica.

Así que, Melcochita no solo tiene una bronca familiar candente por el departamento de Chorrillos, sino que también se le ha sumado una advertencia legal que podría traerle más de un dolor de cabeza. ¿Logrará desenredar este nudo?