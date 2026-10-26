Hugo García y el reencuentro más tierno en Miami: "Donde perteneces, con nosotros"

Espectáculos

Nuestro Hugo García nos tenía con el corazón en la mano desde que supimos que se había dado una vueltita rápida por Lima. ¡Pero tranquilos, la espera terminó! El exchico reality volvió a pisar suelo gringo y, como era de esperarse de alguien tan entregado a su familia, el reencuentro con su pareja, la modelo venezolana Isabella Ladera, y su engreído de apenas tres meses, Koa, fue todo un evento de novela. Por sus historias de Instagram, vimos no solo el countdown lleno de ansiedad por el viaje, sino también el momento exacto en que volvió a abrazar a su familia en Miami. ¡Literal, se nos metió la arena en el ojo de pura emoción!

Con un corazón que parecía querer salírsele del pecho, el deportista compartió una foto tiernísima con su bebé, con la frase que nos llegó a todos y que describe a la perfección el sentimiento de estar lejos: “Los extrañé tanto”. Y obvio, Isabella no se quedó atrás, replicando en sus propias redes un mensaje que nos hizo suspirar y reafirma ese lazo familiar: “Donde perteneces, con nosotros”. Es que, seamos sinceros, ¿hay algo más dulce y reconfortante que ver a una familia así de unida después de la distancia? ¡Nos derretimos de solo pensarlo!

¿Y por qué Hugo andaba lejos de sus amores? Pues el hombre se había dado un salto a Lima para cumplir con una importante competencia deportiva. Durante su corta estadía en la capital, el influencer no dudó en abrir su corazón para el programa ‘Amor y Fuego’ sobre lo mucho que la paternidad le ha cambiado la vida por completo. A sus 33 años, el modelo peruano afirmó que su vida ahora gira en torno a su hijo y que es un amor que no se puede poner en palabras.

Y hablando del pequeño Koa, Hugo no podría estar más chocho y orgulloso con su desarrollo. Contó, feliz, que el bebé está muy saludable, que es lo importante, y que tiene lo mejor de los dos, con "marca peruana". Eso sí, aunque morimos por verle la carita completa, la pareja ha decidido protegerlo de los riesgos de las redes sociales por ahora, acordando no mostrar su rostro en público. Una decisión madura y muy sensata, ¿no creen? Hay que cuidarlos de este mundo digital que a veces es medio loco.

Al final, parece que el amor de padre no tiene fronteras ni distancias. ¿Quién más se sintió identificado con ese 'Los extrañé tanto'? ¡Qué viva el amor de familia!