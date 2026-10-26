La hija de Karen Dejo y su reacción viral que nos dejó helados en su quinceañero

Espectáculos

Ayer sábado 24 de octubre, la chica reality Karen Dejo tiró la casa por la ventana para celebrar los quince años de su única hija. La fiesta fue a lo grande, con un montón de sorpresas para los invitados, como se debe en un evento tan especial. Pero, ¡ay, caramba!, hubo un detalle que se robó el show y se hizo viral al toque en redes sociales. Un momento de esos que te dejan con la boca abierta.

Durante la ceremonia, Karen Dejo, conocida participante de ‘Esto Es Guerra’, subió al estrado para dedicarle unas palabras a su primogénita. Karen confesó que no tenía nada preparado porque pasaron muchas cosas detrás de la celebración. La chica reality contó que viene de una familia muy pequeña, un matriarcado, en la que solo está su mamá junto a ella y con quien tuvo que luchar para salir adelante. En medio de su discurso, también le dedicó palabras de amor a su hija: "Me enseñaste a ser mejor mujer, a tener paciencia…".

Sin embargo, la verdadera estrella de la noche, aunque sin querer, fue la quinceañera. Mientras Karen soltaba este emotivo discurso frente a todo el público, las cámaras, que no perdonan una, captaron cada gesto y cada expresión de la joven. Y la verdad, ¡sus caras lo decían todo sin necesidad de una sola palabra! Fue un momento de esos que se hacen virales al instante.

Los cibernautas de TikTok, siempre atentos a la chacota, no tardaron en reaccionar. Una ola de comentarios hilarantes inundó la plataforma. Un usuario escribió: "La cara de la quinceañera, ‘yaa, mamá callate’". Otro comentó que, a su parecer, los gestos de la quinceañera lo decían todo.

Es que uno entiende, pues. En los quince años, entre los nervios, la emoción y querer que la fiesta siga con el baile, a veces los discursos se hacen un poquito largos. Nosotras pensamos que la hija de Karen Dejo solo quería seguir con la gozadera y dejar los momentos solemnes para el álbum de fotos. ¿A quién no le ha pasado un momento así con su mamá en público? ¡Confiesa!