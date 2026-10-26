Christian Domínguez se sincera: ¿Se saluda con Christian Cueva cuando se cruzan?

Espectáculos

¡Agárrense que la farándula no deja de sorprendernos! Christian Domínguez soltó la sopa sobre cómo maneja los encuentros casuales con Christian Cueva, el futbolista que ahora está con Pamela Franco, su expareja y madre de su última hija.

Todo salió a la luz en la última edición del programa matutino. Los conductores estaban comentando el encuentro —o, mejor dicho, el no saludo— entre Pamela López y Marisol en el FestiTrome, y Janet Barboza, la popular ‘Rulitos’, aprovechó para irse de frente con la pregunta clave para Domínguez: “Tú, cuando te has encontrado con Christian Cueva, ¿se saludan?”

Y Christian, sin dudarlo ni un poquito, respondió claro y fuerte: “Claro, claro, por supuesto, claro, si está mi hija de por medio...”. Así, el cumbiambero dejó entrever que, por el bienestar de su peque, se pone el chip de la cordialidad, dejando cualquier diferencia personal de lado. ¡Un padre ejemplar! O, al menos, un padre con buena estrategia para no armar un roche en público.

Pero ojo, que no es con todos. El líder de la Gran Orquesta Internacional también reconoció que hay varios a los que no saludaría, aunque, como buen conocedor de la farándula, prefirió no soltar nombres. ¡Uhm, ¿quiénes estarán en esa lista negra de 'no-saludados' de Domínguez? Se viene el suspenso.

Recordemos que Christian Domínguez y Pamela Franco tuvieron una relación de varios años, de la que nació su hija. El romance terminó en medio de una polémica por unas imágenes del cantante con otra mujer. Después de eso, Pamela Franco empezó su historia con Christian Cueva, y Domínguez siguió con sus proyectos, para luego formalizar con Karla Tarazona. Pero queda claro que, pese a todo el drama del pasado, la hija es la prioridad y, por ella, la paz sea con Cueva.

¿Será que la paz familiar siempre se impone a los capítulos turbulentos de las novelas faranduleras?