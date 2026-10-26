Roca Rey y el dramón español: ¿triángulo amoroso y fiesta polémica?

Espectáculos

Andrés Roca Rey, uno de los toreros peruanos más reconocidos a nivel mundial, ha vuelto a acaparar la atención de la prensa española, pero esta vez no por sus hazañas en la plaza, sino por el drama de su vida personal. El matador, nacido en Lima el 21 de octubre de 1996, pertenece a una familia con larga tradición taurina y es nieto de Gladys Zender, Miss Universo 1957. Roca Rey se consolidó en España como una de las figuras más importantes del circuito taurino contemporáneo, pero ahora es su corazón el que está en el ruedo.

Un romance exprés que acabó en discusión

La relación entre Andrés Roca Rey y Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, se hizo pública en abril de este año. Ella asistió a una corrida del torero en Brihuega, Guadalajara, una aparición que confirmó las especulaciones sobre el romance. La pareja fue captada junta en varias ocasiones, incluso en una escapada a Cádiz, y hasta se hablaba de boda. ¡Qué rápido va el amor de farándula!

Pero el idilio duró poco, unos seis meses. Según fuentes españolas, la ruptura se produjo el 9 de octubre, después de una fuerte discusión en Valencia, ciudad a la que habían viajado por una corrida del torero. Tana Rivera, al ser consultada, se limitó a decir: “No, yo no voy a decir nada porque es que yo nunca digo nada”. Su padre, Francisco Rivera, opinó que las relaciones son complicadas en general, las de un torero más, y que no es el fin del mundo; además señaló que entre su hija y el peruano existiría afecto. Hasta Cayetano Martínez de Irujo, tío materno de Tana, contó que habló con su sobrina para felicitarla.

El mensaje críptico y el cumple ruidoso

Andrés Roca Rey no dijo nada directamente sobre la ruptura, pero sí compartió una publicación en sus redes sociales que fue interpretada por algunos seguidores como una referencia a su momento sentimental. Junto a una fotografía suya con una muleta y una espada sobre el albero, escribió “Tarde de lluvia” y añadió un corazón. El torero acompañó la imagen con la canción Cuando los hombres lloran, de Taburete.

El mensaje se difundió pocos días después de la ruptura y coincidió con los cumpleaños de ambos: Tana cumplió 27 el 16 de octubre y Roca Rey celebró sus 30 el 21 de octubre. Según ¡HOLA!, Tana tenía previsto celebrar su cumpleaños el 17 de octubre en La Consentida, la finca del torero en Gerena, pero habría cancelado el plan después de la ruptura y optó por algo más íntimo en Sevilla. Y hablando de La Consentida, el festejo de los 30 de Roca Rey en esa finca generó quejas vecinales por la música y los fuegos artificiales. El Ayuntamiento incluso tuvo que derivar el asunto a la Policía Local para ver si cumplían las ordenanzas. ¡Imagínate el tono de la fiesta!

¿Triángulo amoroso en la alta sociedad?

Pero el chisme no acaba ahí. La ruptura con Tana Rivera ha desatado una ola de rumores sobre un presunto triángulo amoroso. Se comenta que Roca Rey habría sido vinculado sentimentalmente con una mujer de su círculo cercano, ¡que además sería amiga de Tana! El dramón se pone mejor cuando se menciona también a Manuel Vega, expareja de Tana y empresario sevillano. Todos ellos, según los programas de entretenimiento, pertenecen a círculos sociales bien cercanos, de esos donde todos se conocen y los chismes corren como la pólvora.

Se ha mencionado también que la joven con la que se relaciona al torero habría compartido vivienda con una expareja de Roca Rey. ¡Qué enredo más grande! Por ahora, estas son solo versiones de prensa y nadie ha confirmado nada. Lo que sí es cierto es que la vida sentimental de Andrés Roca Rey siempre da de qué hablar, como cuando lo vincularon con Victoria Federica, aunque ellos aclararon que eran solo amigos. ¿Será que la próxima corrida del torero será para torear los rumores del amor? ¡El drama no tiene cuándo acabar!