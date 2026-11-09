Godzilla Minus Zero arrasa en su debut y le pasa por encima a El gato con sombrero

Espectáculos

Para empezar, esto no fue una pelea: fue una pisada. Godzilla Minus Zero llegó a los cines y se quedó con el primer lugar de la cartelera norteamericana en su debut, con 31,6 millones de dólares, una cifra que para una producción de acción real en idioma extranjero es otra cosa.

La estrenó y la aplastó

La nueva entrega de la franquicia japonesa superó así a El gato con sombrero, la nueva adaptación animada del clásico de Dr. Seuss, que en su primer fin de semana sumó 20 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. La diferencia se repitió fuera de casa: la cinta que tiene a Alfonso Herrera como voz en español latino agregó otros 10 millones de dólares en 60 mercados y llegó a un estreno mundial de 30,5 millones.

Producida por Toho y dirigida otra vez por Takashi Yamazaki, Godzilla Minus Zero se ubica en 1949, dos años después de lo ocurrido en su antecesora: Japón intenta recuperar la estabilidad y reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial cuando Godzilla vuelve a aparecer para enfrentar una nueva amenaza.

Los números que explican el golpe

Los 31,6 millones de dólares son el mayor estreno en Norteamérica para una película de acción real en idioma extranjero. La cinta llega con 90 % en Rotten Tomatoes y una calificación A en las encuestas de salida de CinemaScore, o sea que crítica y público están de acuerdo, cosa que no pasa todos los fines de semana.

El otro empujón vino de las pantallas grandes. La película recaudó 12,7 millones de dólares en salas IMAX, el 40 % de sus ingresos en Norteamérica, y los formatos prémium de gran tamaño (PLF, que incluyen IMAX y Dolby) concentraron el 74 % de la venta de entradas. O sea: la gente no la quiso ver en la pantalla del cuarto.

Para medir el salto: Godzilla Minus One (2023), la anterior, debutó con 11,4 millones de dólares en Norteamérica y terminó su recorrido con 57 millones en ese mercado y 113 millones a nivel mundial. Esa también se llevó el Oscar a mejores efectos visuales.

El gato con sombrero no despega

Del otro lado el panorama fue distinto. La animada debutó con 20 millones de dólares en Norteamérica y otros 10 millones en 60 mercados internacionales, para un estreno mundial de 30,5 millones. El público le dio una A en CinemaScore, pero la crítica fue bastante más fría: 45 % en Rotten Tomatoes.

Con un presupuesto de 92 millones de dólares, va a necesitar mejores semanas para no convertirse en otro tropiezo comercial para Warner Bros. La película tiene a Bill Hader como la voz del personaje principal en inglés y sigue las travesuras que se arman cuando un gato con sombrero llega a animar a dos hermanos que se mudan a una nueva ciudad.

Y ojo, esta es la segunda adaptación cinematográfica del clásico: la primera fue la comedia de acción real de 2003 protagonizada por Mike Myers, que debutó con 38 millones de dólares y cerró con 134 millones, un resultado por debajo de las expectativas si se considera que su presupuesto pasó los 100 millones.

En Perú también arrancó primero

El buen recibimiento no se quedó en Norteamérica. En Perú, Godzilla Minus Zero también se llevó el primer puesto en su jornada de estreno, el jueves 5 de noviembre, con 12 000 espectadores. Si se cuentan las funciones de preestreno, la cifra sube a 18 000 asistentes, según los datos del especialista en cine Maykoll Calderón.

"No es una cifra enorme, pero si la mantiene el promedio ganará con facilidad el fin de semana", señaló Calderón.

Detrás quedaron Clayface, la nueva película del universo DC, en el segundo puesto, y Pinocho sin cuerdas en el tercero. El gato con sombrero tuvo que conformarse con el cuarto lugar, y la de terror El heladero cerró el top cinco.

Al final la cosa es simple: el lagarto volvió y la rompió. ¿Alguien se anima a apostar cuántas semanas aguanta El gato con sombrero en cartelera antes de que lo bajen de sala?