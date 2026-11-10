Leysi Suárez respalda a Andrea San Martín: qué se sabe de la denuncia de Juan Víctor Sánchez

Espectáculos

Leysi Suárez le dio su respaldo a Andrea San Martín, denunciada por Juan Víctor Sánchez, el padre de su hija menor, por presunto maltrato hacia la niña que tienen en común. Lo dijo justo en medio del anuncio del retorno y la gira de 'Cachudas, pero conchudas', el espectáculo que comparten con Roxana Molina.

Lo que dijo Leysi

Leysi no se hizo la desentendida cuando le preguntaron por su amiga: "Andrea tiene todo mi respaldo, la conozco, la quiero y es mi amiga". Pero ahí mismo marcó su límite y aclaró que, aunque sabe lo que ha pasado, "no me corresponde hablar del tema porque existe un proceso legal".

También apuntó que hay gente juzgando y criticando a Andrea sin conocer el fondo, y que se trata de un tema familiar y delicado sobre el que no puede opinar quien no sepa lo que pasó. Sobre la maternidad de su amiga, contó que siempre ha visto cómo trata a sus hijas, que son niñas bien criadas, y que nadie puede poner en tela de juicio que siempre ha trabajado para darles lo mejor.

El show sigue en pie

Sobre el espectáculo, Leysi contó que vuelven contentas, con un show renovado, y que estarán por Arequipa, Trujillo, Chimbote y Lima. Está dirigido por Ramiro Roca y, según dijo, está hecho para pasarla bien. Andrea San Martín va a seguir en el espectáculo.

La denuncia

Juan Víctor Sánchez denunció a Andrea San Martín por presunta agresión física y psicológica en agravio de su hija menor. El conflicto estalló en octubre de 2026, cuando el padre descubrió mediante una videollamada que la niña estaba llorando.

De acuerdo con el parte policial, la menor le confesó que su madre la había insultado y la había jaloneado bruscamente del brazo, dejándole incluso un moretón en la pierna, después de un desacuerdo por comer golosinas de noche y demorarse en cambiarse de ropa.

La acusación llevó a la detención de la influencer en una comisaría de Miraflores por más de 40 horas mientras se iniciaban las investigaciones, lo que terminó con la custodia temporal de la pequeña a favor de Juan Víctor y con medidas de protección.

De dónde viene todo esto

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez tuvieron una relación fugaz: entre tres y cinco meses. Empezaron a salir a finales de 2017 y oficializaron el noviazgo en noviembre de ese año. La convivencia y los desacuerdos desgastaron el vínculo y en marzo de 2018 decidieron separarse definitivamente. La ruptura coincidió con las primeras semanas de gestación de ella, así que el romance terminó antes de que naciera la niña.

En medio de todo, Leysi ya tiene claro a quién le pone el hombro, y la gira de las Cachudas sigue con fechas en cuatro ciudades.