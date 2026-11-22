Espectáculos

Rosángela Espinoza tiene a sus seguidores haciendo de detectives desde que presumió un detalle romántico en sus redes sociales. La integrante de Esto es guerra mostró el regalo y, de paso, dejó ver unas iniciales que nadie se esperaba: «R&R» junto a un corazón. Suficiente para despertar la curiosidad de sus fans.

En las imágenes se ve un ramo de girasoles y astromelias blancas, envuelto en papel rojo y colocado sobre una mesa junto a un desayuno. La escena venía acompañada de una melodía romántica y de un sticker de La dama y el vagabundo. O sea, el paquete completo, sin nada dejado al azar.

Pero lo que de verdad hizo ruido fueron esas dos letras. ¿Serán las iniciales de Rosángela y su misterioso galán? Por ahora la modelo no ha revelado quién le habría enviado el regalo, así que el misterio sigue abierto y la curiosidad de sus fans sigue en aumento.

Lo único confirmado es que el ramo llegó y que ella quiso compartirlo con sus seguidores, cuya curiosidad despertó.

La modelo acompañó la publicación con una reflexión sobre los pequeños gestos de amor y las sorpresas inesperadas. «Sin tener que pedirlos, simplemente porque sí», escribió. Y cerró con un «Todas merecemos un amor bonito», el tipo de frase que hace que uno siga mirando la foto buscando pistas donde quizá no hay ninguna.

Nuestra lectura: el gesto está bien armado. Flores, desayuno, música romántica y hasta un sticker de película. Si la idea era llamar la atención, funcionó, porque ahora todos andamos tratando de descifrar a quién le pertenece esa segunda R.

Ojo con una cosa: lo único que hay es una foto, un ramo y dos iniciales. No hay nombres, no hay confirmación, no hay nada más. Así que cualquier teoría que leas por ahí, incluida la tuya, es puro corazón caliente.

Y queda la pregunta de fondo: ¿alguien le está conquistando el corazón otra vez? Esa solo la responde ella. Mientras tanto, tú, ¿ya tienes tu sospechoso o también te quedaste pegado mirando ese corazón dibujado?