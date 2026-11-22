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Desde hace unos días, Robert Pattinson es el nuevo James Bond de Amazon MGM Studios. Antes de eso, el actor británico se anotó un papel en las antípodas del espía al servicio secreto de su Majestad: Antínoo, el antagonista pusilánime, despreciable y pérfido de 'La Odisea' de Christopher Nolan.

Vaya contraste. De un villano que da ganas de gritarle a la pantalla a un Bond valiente, chulo, encantador y, hasta cierto punto, respetable. Solo hasta cierto punto, eso sí.

Y ese papel le salió bien. Tanto que le trajo memes y parodias, pero también una buena cantidad de elogios del público, de la crítica y de colegas de profesión. El más llamativo, el de Ben Affleck, su predecesor en la saga cinematográfica de Batman.

Matt Damon contó cómo fue. Los dos coincidieron en una proyección y, al salir, Affleck se deshizo en elogios hacia la interpretación de Pattinson, que con ese rol tenía todas las de perder. Lo describió con una imagen que ya quedó para el recuerdo: "Era como ver a un tío lanzándose contra una avalancha". Damon, su amigo del alma, estuvo completamente de acuerdo.

Y tiene lógica: un actor da lo mejor de sí cuando al frente tiene a alguien entregado a la causa dándole la réplica. Además, nos encanta cuando una estrella se anima a hacer de insoportable en pantalla. Ahí se ve el oficio.

En paralelo está el otro tema que tiene a medio Hollywood hablando: Pattinson es el nuevo 007 de Amazon MGM Studios. Después de verlo de villano, ahora le toca el traje del espía más famoso del cine. Y en la familia Bond ya hay quien le dio la bienvenida: Pierce Brosnan.

Ojo con la temporada de premios, que se le viene cargada. Si no es por 'La Odisea', puede ser por 'Primetime' o por 'Dune 3'. Nuestra corazonada: alguna nominación merecida va a rascar por ahí. Y si le llega por el personaje más antipático que le hemos visto, bienvenida sea.

Al final, que un villano te caiga mal y no se te borre de la cabeza es mérito puro del actor. El detalle es lo que viene: ese mismo señor ahora tiene que caernos bien como Bond. ¿Le alcanzará?