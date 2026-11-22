Espectáculos

Isabella Ladera tiene claro que la maternidad es difícil. Y también tiene claro qué va a hacer cuando vuelva a su peso ideal. La influencer venezolana se puso, como es su costumbre, a conversar con sus seguidores, y una usuaria le preguntó sin rodeos si pensaba reducirse los senos.

Su respuesta no dejó espacio a las dudas: la influencer no descartó volver a entrar a una sala de operaciones.

«Todo depende de cómo me queden al terminar de lactar y que llegue a mi "peso ideal". Ahí tomo la decisión, pero todo apunta que sí», contestó.

La consulta venía con contexto: la usuaria quería saber qué pasaría después de que Isabella terminara la lactancia exclusiva de Koa, su bebé. Desde que Koa llegó al mundo en julio de 2026, ella optó por la lactancia materna exclusiva, una etapa que además le permite compartir experiencias con su comunidad digital. Así que la decisión sobre el busto queda en pausa hasta que ese capítulo se cierre.

Y la verdad es que la lógica se sostiene: esperar a ver cómo queda todo antes de meterse al quirófano no suena para nada descabellado.

El otro frente abierto

A inicios de noviembre, Isabella volvió a estar en el ojo de la tormenta. Se sumó a una tendencia cuestionada que consiste en cerrarle la puerta a los niños mientras corren, y su hija mayor, fruto de un romance que tuvo hace varios años con el puertorriqueño Isander Pérez, sufrió una aparatosa caída. El video de la pequeña llorando desató una ola de críticas en su contra: no solo de usuarios, también de algunas actrices colombianas.

La pareja de Hugo García no le dio mayor peso a los comentarios negativos. Acompañó su mensaje con una foto desde un centro estético.

Dos episodios, un mismo estilo: contesta lo que le preguntan y sigue con lo suyo. Sobre la reducción, eso sí, hay una fecha de vencimiento: hasta que Koa termine de lactar. ¿Ustedes se animarían a la operación o lo pensarían dos veces antes de decidir?