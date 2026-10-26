Pamela López y Marisol: Ni un "hola" en el FestiTrome, ¡pero sí coreo de canciones!

Espectáculos

¡Agárrense, que esto es un novelón con música de fondo! El FestiTrome 2026 fue el escenario de un encuentro que nos dejó con la boca abierta y las ganas de saber qué pasó. Pamela López y Marisol, nuestra 'Faraona' de la cumbia, estuvieron bajo el mismo techo del anfiteatro del Parque de la Exposición, pero el tan ansiado saludo nunca llegó. ¡Ni una miradita se cruzaron, gente! La tensión entre la aún esposa de Christian Cueva y la cantante es un secreto a voces, que viene desde los comentarios que circularon sobre un supuesto 'vínculo más que amical' entre Marisol y el futbolista. ¡Y claro, esa historia sigue fresca en la memoria de todos!

Lo más curioso de la noche fue que, mientras Pamela López era coronada con bombos y platillos como la 'Influencer del año' durante la celebración por los 25 años, se armaba la fiesta detrás del escenario. ¿Y quién creen que estaba ahí, dándolo todo, bailando y coreando los temazos de Marisol a viva voz? ¡Exacto, Pamela López! La ironía se paseaba libremente por el lugar. La 'Faraona' aseguró que ni se percató de la presencia de Pamela, que estaba en lo suyo. Pero Pamela, por su lado, fue clarísima: si sus miradas se hubieran cruzado, no habría tenido ningún problema en saludarla.

Después de su impecable presentación, Marisol dio su versión de los hechos. "No la vi, no me di cuenta. Yo estaba compartiendo con mis amigos y recibiendo mi premio", afirmó la cantante, restándole importancia al asunto. Pamela, ya con su banda y corona de 'Influencer del año', dijo que no cruzaron miradas y que, si eso pasaba, la saludaba. Añadió que lo pasado es pasado, que está en otro momento de su vida y que no tiene nada malo que decir de la señora.

Pero el drama de la noche no se quedó solo en los saludos no dados. Pamela López también aprovechó las cámaras para lanzar una advertencia muy seria a Christian Cueva, el futbolista. Le exigió que demuestre de una vez por todas que pagó los ochenta mil soles que, según ella, le debe a su madre. ¡Sí, escucharon bien, ochenta mil soles! Y ojo, que la cosa no es juego. Pamela está decidida a ir hasta las últimas consecuencias: si Cueva no se rectifica públicamente o no presenta las pruebas de pago correspondientes, ¡prepárense para una demanda por difamación!

Pamela indicó que el lunes 26 de octubre vencía el plazo que le dio a Cueva, a quien ya le envió una carta notarial sin recibir respuesta. Dijo que espera que demuestre con pruebas lo que afirmó, porque de lo contrario estaría incurriendo en el delito de difamación. Si no se rectifica, aseguró, irá "hasta las últimas consecuencias" e iniciará una demanda.