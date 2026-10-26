¡El 'Ratón' Deza se unió al Atlético Torino para la Copa Perú 2026 para el partido de ida ante Domingo Dianderas!

Espectáculos

¡Atención, hinchas! Los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026 nos trajeron un cruce de aquellos, y con un condimento extra que puso a todos a hablar: el posible debut de Jean Deza con Atlético Torino. El 'Ratón' Deza, como se le conoce en la cancha, fue anunciado como flamante refuerzo del equipo de Jorge Luna, justo antes del partidazo que se jugó ayer, domingo 25 de octubre. La noticia generó un tremendo revuelo en la previa, pues su regreso al cuadro chinchano para esta importante fase de la Copa Perú generó expectativa entre los seguidores.

El Atlético Torino, conocido por ser un peso pesado en la historia de la Copa Perú, recibió al Domingo Dianderas en el mítico Estadio Campeonísimo de Talara. Este encuentro, programado para las 13:30 horas, reunió al campeón de la Liga Departamental de Piura contra el ganador de la Liga Departamental de Ica, en una instancia que mantiene a ambos equipos en la lucha por el ascenso. Ambos equipos llegaron a esta Fase 2 tras superar la primera parte de la competencia, y buscaban obtener una ventaja antes de la revancha.

Deza, delantero conocido como Ratón, volverá a competir con el cuadro chinchano y podría realizar su debut en este nuevo desafío deportivo. El encuentro se podía seguir a través de los canales de YouTube DyJ Sports Plus y Melódicos TV. ¡Pura emoción para los que siguen la 'Copa' al pie de la letra!

Este partidazo entre Domingo Dianderas y Atlético Torino fue solo uno de los tantos cruces emocionantes que se están viviendo en esta etapa. Los 16avos de final de la Copa Perú 2026 arrancaron el sábado 24 de octubre, siguieron el domingo 25 y continúan el martes 27 de octubre. ¡La Copa Perú, como siempre, nos tiene al borde del asiento con cada jugada!

Ahora solo queda esperar la revancha y ver si el 'Ratón' Deza y el Torino logran dar el siguiente paso en esta emocionante carrera por el ascenso.