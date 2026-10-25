¡Se nos cae la baba! La hermana de Hugo García conoció a Koa y su reacción es puro amor

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¡Prepárense para el momento más tierno del fin de semana! Hugo García nos derritió a todos al compartir en sus redes sociales el emotivo primer encuentro entre su hermana, Lucero, y su bebé Koa. Es que Hugo se mandó un viajecito a Miami con su mamá y su hermana para que visitaran a la familia, y la reacción de Lucero fue puro amor, ¡como para caerse de la silla!

"Lo que te extrañé no es normal. Hola, tía", escribió Hugo en su Instagram, acompañando la foto del encuentro de su hijo con su hermana. Y sí, el pequeño Koa, tan pispireto como siempre, no dudó en regalar una sonrisa de oreja a oreja al ver a su tía por primera vez. ¡Un amor de sobrino!

Ya sabemos que Hugo García la vive entre Perú y Estados Unidos, donde nació su engreído y vive con su pareja, Isabella Ladera. Este viaje fue la oportunidad perfecta para que la familia se reuniera y nos regalara estas escenas que nos dejan el corazón calentito. Y es que no hay nada como el primer encuentro con la familia, ¿verdad?

Pero las emociones no paran ahí, porque ya habíamos tenido el romanticismo a flor de piel. Hugo regresó a Estados Unidos para reunirse con Isabella Ladera y Koa, y claro, sus miles de seguidores estuvieron pegados a la pantalla. El influencer mostró hora a hora lo que faltaba para ver a su pareja y a su bebé, y nos dejó a todos suspirando con un clip viral donde le daba todo el amor a su Koa. ¡Así quién no se enternece!

Ah, y un chismecito extra: antes de todo esto, Isabella Ladera desató una ola de especulaciones entre sus seguidores de Instagram. Es que la empresaria lució un anillo enorme que muchos pensaron que era de compromiso, ¡y que se lo había dado Hugo García! ¿Se nos venía la boda? Pero Isabella aclaró el misterio: no era un anillo de compromiso, sino uno que le salió en una publicidad y que se pidió porque le encantó. ¡Ay, casi se nos va la primera fila al matrimonio! Hugo, por su parte, ya había evitado hablar del tema de una futura boda semanas antes del nacimiento de Koa. ¡Parece que el anillo tendrá que esperar, pero el amor familiar ya está aquí!