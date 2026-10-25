Magaly Medina le tira la toalla a Carlos Alcántara por quejarse de los ampays

Espectáculos

El actor Carlos Alcántara, conocido por hacernos reír en 'Asu Mare' y ahora jurado en 'Yo soy', soltó toda su incomodidad y hasta su pesar por los ampays y la intensa atención mediática sobre su vida personal. Lo hizo en una reciente entrevista para el podcast de Juan Manuel “Loco” Vargas, el exfutbolista. Sin embargo, Magaly Medina, la ‘Urraca’ que nunca se guarda nada, no demoró en salir al frente para cuestionar sus reclamos y, como es su costumbre, le dio un jalón de orejas bien puesto, recordándole que él mismo se expone al salir por las noches en Lima.

“En un proceso doloroso” y la vida de “señor de la noche”

“Cachín” no se guardó nada sobre la etapa que está viviendo. Contó que, tras poner fin a una relación de 31 años con la madre de sus hijos, ahora vive solo y que la nueva rutina le está costando un montón de esfuerzo y adaptación.

Alcántara describió la separación como un proceso doloroso. Para él, esta atención de la farándula solo complica más las cosas, haciendo que hasta una simple charla o un encuentro casual con una mujer en la calle se convierta en carne de cañón para las cámaras de los programas de espectáculos. El actor contó que se ha quedado solo, en su casa, y que no puede conversar con una chica sin que surjan comentarios.

Alcántara también expresó su evidente fastidio con los apodos que le han puesto a raíz de los ampays, como el famoso “señor de la noche”. Para él, esta denominación da a entender que se la pasa de fiesta en fiesta constantemente, cuando quizás no sea así. Siente que esta exposición constante le pone un montón de trabas para poder interactuar libremente o compartir con otras mujeres sin que se armen chismes y especulaciones sobre una posible nueva relación. Y claro, todas estas declaraciones llegaron justo después de que lo vieran varias veces en los últimos meses con diferentes acompañantes, captado por las cámaras, en discotecas y otros lugares públicos bien concurridos.

La 'Urraca' saca las garras y no perdona

La respuesta de Magaly Medina, la figura principal de ‘Magaly TV La Firme’, no se hizo esperar ni un segundo. La presentadora salió en defensa, con su vehemencia característica, de la difusión de los ampays que tienen a Alcántara como protagonista. Dejó clarísimo que las imágenes no son de la intimidad de su hogar, ¡sino de locales súper concurridos en la capital, donde, según ella, el actor se expone.

Magaly remarcó, y con énfasis, que desde que se separó, a Alcántara lo han captado con distintas mujeres en varias oportunidades. Para ella, esto no hace más que justificar la atención y el interés que ha generado su vida sentimental en los últimos meses. Y con esa chispa y puntería que la caracteriza, soltó una frase que resonó fuerte y claro, dejando a más de uno con la boca abierta: “No me digas que no campeonas si te vemos meterte a tu casa con una diferente cada semana y me estoy quedando corta”. ¡Directo a la yugular, como solo ella sabe hacerlo!

Aunque Carlos Alcántara ha sido bastante abierto sobre el doloroso proceso de su separación, hasta ahora no ha dicho ni pío sobre las declaraciones tan contundentes de la conductora. Este round mediático solo añade más leña al fuego de su nueva etapa personal, de la que, aparte de las dificultades que ha compartido, prefiere mantener otros detalles de su vida sentimental en la más estricta reserva. ¿Será que 'Cachín' se lo toma con calma y hace oídos sordos, o ya estará preparando su artillería para un próximo contraataque?