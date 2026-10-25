Samahara Lobatón lo tira todo: “Me trata como me merezco. Es un caballero”

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Samahara Lobatón no se aguantó las ganas y volvió a soltar prenda sobre su relación con Renato Rossini Jr., justo después de haber compartido una foto donde se daban un besazo de película. En una entrevista con “Magaly TV, la firme”, la influencer dejó a todos con la boca abierta al no lanzarse con un “estoy enamorada”, aunque sí fue clarísima en que siente un cariño bien especial por el modelo y joven actor.

La hija de Melissa Klug, como buena estratega, prefiere ir con pies de plomo y que las cosas fluyan. Dijo que tienen muy buena relación y que están intentando llegar a un buen puerto, dejando abierta la posibilidad de un futuro juntos. Cuando le preguntaron por sus sentimientos, Samahara fue directa y sincera: dijo que “enamorada” es una palabra muy fuerte, pero que sí lo quiere y que es una persona muy bonita en su vida. ¡Así se habla, sin apuros!

Samahara reconoció que sus experiencias sentimentales pasadas fueron complicadas y explicó que ha decidido que la amen como se merece, pues ha pasado por mucho y sus relaciones anteriores han sido muy tóxicas.

Pero el momento épico llegó cuando Magaly Medina, con su estilo inconfundible, lanzó que Renato le parecía un chico algo “hueco”. ¡Ay, Magaly! Samahara, ni corta ni perezosa, sacó las garras y defendió a su galán con todo. “Es muy inteligente, bien criado. La verdad puede tener cualquier defecto, menos ser hueco. Tiene carrera universitaria”, respondió la influencer, e incluso invitó a Medina a conversar personalmente con él para conocerlo mejor y sacar sus propias conclusiones. ¡Eso es defender con argumentos!

Y para rematar, no olvidemos que hace solo unos días, Samahara ya nos había adelantado que algo se cocinaba, publicando en Instagram fotos con Renato y la frase “Los realities sí te dejan cosas bonitas”, en referencia al vínculo que desarrollaron durante su participación en “El Sultanato”. Parece que esta historia recién empieza, ¿o ya están para el siguiente capítulo?