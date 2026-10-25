Katia Condos se sincera sobre su separación de Federico Salazar: una ruptura inesperada tras treinta años

Espectáculos

¡Imagínense el shock! Katia Condos abrió su corazón y se mandó con una revelación que nos dejó boquiabiertos: su separación de Federico Salazar, después de nada menos que treinta años juntos. La actriz confesó que este fin de ciclo ha sido un golpe bajo que todavía le cuesta asimilar, ¡y con justa razón!

Condos habló del proceso emocional que está viviendo. “Estoy transitando el duelo. Es muy reciente todavía. Son treinta años. No es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, es cíclico”, expresó, dejando claro que superar una ruptura así de larga requiere tiempo y está llena de emociones. Además, contó que tenía la ilusión de quedarse junto al periodista para el resto de la vida.

Aunque Katia admitió que era consciente de que su matrimonio atravesaba momentos complicados, aseguró que no esperaba lo que ocurrió: le sorprendió que no hubiera voluntad de resolver, pues esperaba encontrar una solución antes de llegar a la separación.

A pesar de que Katia Condos prefirió mantener en privado las razones exactas de su separación, esta confesión nos da una luz sobre el lado más humano y vulnerable de una de nuestras actrices más queridas. Dejar atrás tres décadas de historia es un reto para cualquiera, ¿no creen?