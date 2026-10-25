Christian Domínguez la pifió con los zapatos: Karla Tarazona lo 'quemó' y él pidió disculpas públicas

Espectáculos

Karla Tarazona no se guardó nada y decidió “quemar” a Christian Domínguez por un lapsus que nos dejó pensando. Durante su reciente viaje a Juliaca, la animadora subió un video que tituló “Story time Domínguez sin zapatos”, donde relataba cómo su esposo se había “olvidado” sus zapatos de vestir, ¡los que necesitaba para una presentación importante! Pero la historia dio un giro inesperado, de esos que solo pasan en la vida real. Karla, con un tono divertido y directo, lo encaró: “Ay, Domínguez. ¿A quién más le ha pasado algo así? Abre tu maleta. Acá están sus zapatos”, mostrando que los zapatos siempre estuvieron en su maleta, así que no hizo falta comprar ropa nueva antes de la presentación.

Y el chismecito no terminó ahí. Karla aprovechó para responder a todas esas críticas sobre su boda con Christian. Ella dejó clarísimo que su idea nunca fue tener un matrimonio “a todo dar”, porque su verdadera prioridad ahora es tener a su bebé, una niña. Explicó que fue un matrimonio civil, sin lujos ni iglesia. Sus planes incluyen un gran fiestón, con 300 orquestas, para todo el Perú, pero más adelante, cuando ya tenga a su hija. Incluso confesó que habría sido feliz yendo a la notaría en pijama. La fiesta que sí tuvieron fue una sorpresa, y ella igual quiso su sesión de fotos de la boda.

Para cerrar con broche de oro, Christian Domínguez pidió disculpas públicas en un video para los seguidores de Instagram. En redes se especula que, ahora que el cumbiambero se casó y vive tranquilo, varias cosas cambiaron en el espectáculo. Él dijo: “No ha sido mi intención realmente. Le pido disculpas a todos”.