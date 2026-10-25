¡Sacó las garras! Gabriela Herrera cuadra a Pamela López por opinar sobre su relación: "Yo veré si termino hoy día y regreso mañana"

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¡No se guardó nada, gente! Gabriela Herrera le respondió con todo a Pamela López, quien se atrevió a aconsejarla sobre su relación con el futbolista Diego Chávarri. La bailarina dejó claro que ella es dueña de su vida sentimental y que, si se equivoca, la única que asume las consecuencias es ella. La exparticipante de ‘La Granja VIP’ señaló que no tiene hijos y que tiene derecho a tener su relación con quien quiera, y que no necesita que terceras personas le digan qué hacer.

La polémica, como siempre, se prendió cuando Pamela López, conocida también como la popular ‘Kity Pam’, le lanzó una recomendación a Gabriela. Le dijo que evaluara su situación sentimental y pensara bien las cosas antes de tomar decisiones de las que pudiera arrepentirse. "Ojalá que no te arrepientas", le dijo Pamela, quien afirmó que ella misma estuvo en una posición parecida.

Pero Gabriela Herrera, que no tiene pelos en la lengua, no se quedó callada, ¿pues cómo que no? Cuestionó que personas ajenas a su relación pretendan aconsejarla y recalcó que ella misma sabrá cuándo continuar o dar fin a su romance. Dijo que, si se equivoca, se dará cuenta sola, y que las palabras de Pamela no le interesan.

Y eso no fue todo, porque Gabriela siguió lanzando dardos. Dijo que hay muchas mujeres que tienen hijos con varias personas y se equivocan, y que cambian de marido como de calzón. "Yo veré si termino hoy día y regreso mañana. Es mi vida", declaró de forma tajante. Finalmente, indicó que en su vida no manda nadie más que ella y pidió respeto: "Si tú quieres que te respete, no te metas conmigo".

Después de todo este fuego cruzado, la trujillana Pamela López fue abordada por las cámaras para que dé su descargo. La influencer respondió que no se siente aludida porque no cambia de maridos, y también se refirió a su historia sentimental y a sus hijos. Pamela también aclaró que se metió a opinar porque, seamos honestos, tanto Gabriela como Diego son personajes públicos, y que la propia bailarina fue quien hizo de conocimiento público su ruptura en su momento. ¡Ahí está el detalle, pues!