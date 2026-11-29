Espectáculos

Rodrigo Lussich no tuvo piedad con Nicolás Occhiato. El conductor de Intrusos analizó la respuesta que el creador de Luzu TV dio frente a las críticas sobre su serie y lo definió como un «pasivo-agresivo».

Todo empezó porque en el programa se emitieron comentarios negativos sobre la ficción antes de que Occhiato decidiera responder. El creador de la serie publicó un mensaje en X que fue descripto como irónico y que Lussich analizó en el programa. Para el conductor, Occhiato es una persona que cree que no dice nada, pero igual manda su mensaje, y advirtió que a ese tipo de gente hay que tenerle cuidado.

Lussich no se quedó solo en la serie y vinculó esta actitud con el trato de Occhiato hacia la actriz Florencia Peña y aseguró que viene dando varias muestras de ese comportamiento.

Por su parte, Occhiato saltó a defenderse y sostuvo que su publicación «no fue irónico, fue un agradecimiento real». Además, lanzó el dato de que los comentarios ayudaron a que la serie alcanzara en una sola semana metas que estaban previstas para tres meses.

En medio del ruido, Flor Jazmín Peña opinó que el impacto en los programas fue positivo, sin importar que las opiniones sobre la ficción fueran favorables o adversas. A una semana del debut de Somos así, la ficción de Luzu TV y Disney+ sigue bajo la lupa, manteniendo vivo un debate que enfrentó al streaming con la televisión abierta.

La verdad, que alguien te diga que eres pasivo-agresivo en televisión nacional es un nivel de shade que solo nosotros entendemos. ¿Tú qué dices, fue un agradecimiento real o se le fue la mano con la ironía?