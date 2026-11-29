Espectáculos

Patricio Parodi no se quedó callado y decidió usar todo el poder de sus redes sociales para ayudar a su sobrino, Angello Naranjo. El joven está compitiendo como postulante en Esto Es Guerra y necesita el respaldo del público para no ser eliminado del programa.

\A través de una historia en su Instagram, el capitán de los guerreros compartió el afiche oficial de Angello y pidió a sus seguidores que se sumen con sus votos. “¡Apoyen al sobrino porfas! Tiene mucho para demostrar”, escribió el ‘Pato’ en el posteo, que estuvo musicalizado con el tema ‘Mapa’ de Glory.

\Para los que no saben cómo funciona la movida, la permanencia de los postulantes depende totalmente de la interacción de la gente en el Instagram de ‘Guerreros y Combatientes’. Bajo la consigna “Tu apoyo decide quién se queda y quién se va”, el público tiene que meter mano en la publicación oficial.

\Según las reglas del concurso, cada like, comentario y vez que se comparta la foto del participante suma un punto. Los que logren acumular el mayor puntaje se salvan, mientras que los que tengan menos respaldo quedarán fuera del reality.

\La campaña digital ya generaba movimiento entre los seguidores del programa y superaba los tres mil ‘me gusta’, incluyendo el del mismo Patricio Parodi. Con este empujón mediático, Angello Naranjo busca sumar los puntos necesarios para seguir en carrera y pelear por un lugar definitivo en el programa.

\La verdad es que tener al tío como capitán es un ‘cheat code’ total, pero ahora todo depende de si el público se pone las pilas con los likes. ¿Ustedes votarían por un familiar o dejan que el destino decida?