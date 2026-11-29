Espectáculos

La cumbia se siente fuerte. Grupo 5 acaba de soltar una bomba que tiene a todo el mundo alborotado: regresan a Lima en abril de 2027 para ofrecer nueve conciertos. No es una fecha cualquiera, sino una serie de presentaciones que se repartirán en tres fines de semana seguidos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La noticia llegó a través de un video en sus redes sociales donde los músicos invitaron a sus seguidores a vivir tres fines de semana llenos de música y cumbia.

Para los que no están al tanto, Grupo 5 es la popular orquesta de Monsefá. Ahora han decidido ofrecer nueve conciertos en la capital, asegurando que volverán con "nueve noches exclusivas". La emoción en Instagram es total, ya que los integrantes confirmaron que están súper entusiasmados por reencontrarse con el público que los ha acompañado durante tantos años.

El calendario de las presentaciones

Si ya estás planeando tu agenda para el 2027, saca el calendario porque aquí tienes las fechas exactas para que no te quedes fuera. La serie de conciertos comienza el primer fin de semana de abril, específicamente el viernes 2, sábado 3 y domingo 4. Esto significa que los fans tendrán tres oportunidades distintas de ver a la banda durante esos primeros días del mes.

La fiesta no se detiene ahí, ya que la celebración continúa el segundo fin de semana con otras tres presentaciones: el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de abril. Para cerrar con broche de oro, Grupo 5 ha programado el último bloque de shows para el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril. Con esto completan las nueve fechas anunciadas, permitiendo que la gente elija el día que mejor se acomode a sus planes personales.

La movida de las entradas

Aquí viene lo más importante para los que quieren asegurar su sitio. Las entradas para los nueve conciertos saldrán a la venta este miércoles 2 de diciembre de 2026 a las 11:00 a. m. a través de Teleticket. Aunque ya sabemos el día y la hora exacta del lanzamiento, hay un detalle que todavía genera intriga: los precios no figuran en la publicación del grupo, así que habrá que esperar al momento de la compra para saber cuánto costará el pase a estas noches de cumbia.

La elección del Anfiteatro del Parque de la Exposición como recinto único para todas las presentaciones ha sido un punto clave. En las redes sociales, los fans ya están celebrando esta decisión. Una seguidora explicó que prefiere este lugar sobre un estadio porque, debido a la cantidad de gente que suele haber en los estadios, a veces no se puede ver bien a los artistas, mientras que en el anfiteatro sentirán a la orquesta más cerca.

La reacción de los fans

El anuncio ha caído como una bomba y la expectativa es altísima. Desde la cuenta Gente de Chiclayo ya se apuntaron para cantar con la orquesta, calificando la noticia como "increíble" y señalando que, al ser prácticamente una residencia, estarán presentes en al menos una de esas nueve noches.

Eso sí, hay fans que no pueden esperar tanto. Entre los comentarios se lee a alguien preguntando por qué no se puede ver a la agrupación desde enero, febrero o marzo, demostrando que las ganas de bailar al ritmo de Grupo 5 están a tope. De momento, solo queda esperar al miércoles para pelear por esos tickets.

¿Y tú, ya decidiste qué fin de semana vas a ir o te lanzas por las nueve noches?