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Jefferson Farfán estuvo muy cerca de dar un salto definitivo en su carrera profesional para vestir la camiseta de algunos de los clubes más importantes y prestigiosos de Europa. Todo ocurrió gracias a su gran rendimiento con el Schalke 04 durante la temporada 2010-11 de la Champions League, campaña en la que su talento llamó la atención de cuatro equipos que ya habían conquistado el torneo continental y que estaban interesados en sumarlo a sus plantillas.

Jefferson Farfán es un exfutbolista peruano que se desempeñó como atacante y que dejó huella en el fútbol europeo antes de representar a Perú en el Mundial de Rusia 2018.

Los equipos que quisieron a la 'Foquita'

El buen momento que vivía el delantero en Alemania no pasó desapercibido para la élite del continente. Según reveló su exrepresentante, Raúl González, en el programa digital 'Mano a Mano', hubo un interés real y concreto por parte de cuatro instituciones consideradas entre los más grandes del fútbol europeo. Los equipos que buscaron los servicios del atacante peruano fueron el Inter de Milán, el Liverpool, el Bayern Múnich y la Juventus.

Cada uno de estos clubes llegaba con un peso histórico y una situación particular en aquel momento. El Inter de Milán venía de conquistar la Champions League en 2010, mientras que el Bayern Múnich se consolidaba como uno de los referentes absolutos del fútbol alemán. Por otro lado, el Liverpool contaba con un amplio historial de títulos europeos y la Juventus se encontraba en una etapa donde buscaba recuperar su protagonismo en la liga italiana.

La razón detrás del 'no'

A pesar de tener la oportunidad de compartir vestuario con las figuras más grandes del fútbol mundial y competir en el máximo nivel posible, el delantero nacional decidió no concretar ninguno de estos movimientos. Raúl González aclaró que el hecho de que existieran estas ofertas no significaba que Farfán no tuviera otras opciones para seguir creciendo, sino que su nivel futbolístico era lo suficientemente alto como para competir en cualquiera de esas plantillas.

Sin embargo, la decisión final de no fichar por ninguno de los cuatro gigantes respondió exclusivamente a cuestiones personales. El exrepresentante recordó que el movimiento "no se dio por decisión personal" y explicó que los factores que llevaron a la decisión final eran superlativos.

El legado en el Schalke 04

La temporada 2010-11 quedó marcada como uno de los capítulos más relevantes de la trayectoria de Jefferson Farfán en Europa. Bajo los colores del conjunto alemán, el atacante alcanzó las semifinales de la Champions League, instancia donde el equipo terminó siendo eliminado frente al Manchester United.

Su paso por el Schalke 04, que se extendió entre los años 2008 y 2015, dejó números importantes en la competición continental. El peruano acumuló un total de 64 presentaciones en la Champions League, periodo en el que logró convertir 11 tantos y entregar 10 asistencias. Además, durante su estancia en el club alemán, compartió equipo con futbolistas de renombre mundial como Manuel Neuer, Raúl González, Klaas-Jan Huntelaar, Joel Matip, Benedikt Höwedes y Julian Draxler.