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Roca Rey terminó la jornada en León siendo cargado a hombros por la puerta de La Luz. El torero peruano logró este resultado tras realizar dos faenas que fueron creciendo en intensidad, aunque el camino hasta la plaza no fue sencillo.

La jornada estuvo marcada por la incertidumbre desde el inicio. Un incidente ocurrido en el trayecto desde su hotel hacia la plaza provocó que la llegada del torero se retrasara, superando la hora programada para el inicio de la corrida. A pesar de esto, el público respondió masivamente y las localidades numeradas se agotaron.

En el ruedo, el desempeño de Roca Rey tuvo altibajos. Su primera faena se vio afectada al momento de usar la espada; pese a que hubo una fuerte petición de oreja tras un pinchazo y una estocada, esta no se concretó.

La situación cambió con el sexto toro, de la ganadería Villa Carmela. El torero ejecutó una faena larga y entregada que cerró con una estocada certera. Por este desempeño, Roca Rey recibió las dos orejas y el rabo, mientras que al animal se le premió con la vuelta al ruedo.

Este éxito llega después de que una tormenta impidiera que el torero sumara su cuarta actuación de la temporada mexicana en San Miguel de Allende el día anterior, lo que motivó a que parte de aquella afición se trasladara hasta León para verlo.