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La empresaria llamó la atención al darle 'like' a una publicación de Darinka Ramírez, quien compartió un video junto a su hija Luana.

En el registro, Darinka aparece sonriente con un conjunto sastre celeste, mientras que la pequeña Luana lleva un vestido rosa de tul. La publicación venía con la frase «Parpadea y te lo pierdes», refiriéndose a lo rápido que crece su hija.

Aunque Klug no escribió ningún comentario, su reacción no pasó desapercibida. El gesto genera curiosidad porque ambas han pasado por situaciones similares en sus relaciones con Jefferson Farfán y comparten experiencias de maternidad.