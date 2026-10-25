Micheille Soifer y Gleyson Reñé: así se armó este amor con ron cubano y planes de baby para el 2027

Espectáculos

La Micheille de hoy no es la de antes, y la culpa (bendita culpa) la tiene Gleyson Reñé. En su casa de La Molina, ahora todo es suspiros y frases de amor. La que antes respondía “sin pelos en la lengua” es hoy pura dulzura, aunque sigue siendo franca. ¿El secreto? Este cubano que canta y baila como a ella le gusta, que habla lo justo y es su “mejor antídoto”. Llevan cuatro años juntos y suenan como el mejor featuring.

Cómo se prendió la chispa (y un “choteo” inesperado)

La historia de amor empezó cuando Micheille lo vio en ‘Esto es guerra’ con la orquesta Combinación de La Habana. Ella le preguntó a una chica de producción quién era, y esta se sorprendió de que no lo conociera. La cosa es que Gleyson, sin saberlo, la “choteó” cuando ella lo propuso para el videoclip de su canción “Tempo”. Dijo que no podía, ¡literalmente! Pero el destino es terco, y para grabar “Ay mi moreno” sí aceptó. Su hermana Chris le sugirió que lo viera antes de grabar.

Micheille aprovechó el cumpleaños de su papá en Ventanilla para el primer encuentro. ¿La táctica de Gleyson? Llegó temprano, como debe ser, con una botella de ron de su país. ¡Jugada maestra para ganarse al futuro suegro! Bailaron toda la noche y se dieron su primer beso. Ella, sincera como siempre, no guardó nada y le advirtió que le iban a decir de todo. Él, bien aterrizado, le pidió ir con calma, mantener las cosas en privado y sin apuros. Eso convenció a Micheille de que él era el indicado.

Paz y promesas de amor eterno

Al principio, por sus chambas, solo se veían los lunes o martes. Nada de “ampays” porque Gleyson jamás salió a declarar que eran pareja. Cero dramas de celos, solo un par de veces, y lo mejor: ¡llevan año y medio sin discutir! Micheille dice que es “olvidadiza” y si tienen una discusión, como tiene “memoria frágil”, lo llama por otro tema y lo trata con un “Mi amor” y asunto arreglado. ¡Qué tal técnica!

Lo que sí es oficial: Gleyson le pidió matrimonio, ¡y es el único que lo ha hecho! Ella está “en paz como ahora”, una felicidad que, según confiesa, nunca había sentido.

¿Baby en la mira? ¡Para el 2027!

La parejita tiene un planazo: ampliar la familia en el 2027. Por “obligaciones laborales” es que prefieren posponer la llegada del bebé hasta el próximo año. Y lo del anillo de compromiso, Gleyson está en otra onda: Micheille le ha dicho que en vez de eso, prefiere una llave. ¿De qué? “De una casa”, porque para ella “un aro de compromiso es bonito, pero lo más importante es donde vamos a vivir”. Y a la pregunta de si ya están practicando para el bebé, Gleyson, pícaro, respondió que hace rato.

Ah, y un dato chévere: aparte de la música, Gleyson es profesor de secundaria titulado, ¡un cerebrito! Incluso le ha compuesto una canción a Micheille, “Yo te quiero”, que se puede encontrar en Spotify.

El cubano que conquistó a la Soifer

Gleyson, al lado de Micheille, es puro oído y sonrisa. Él mismo confesó que aprendió a mirar su espejo retrovisor porque las cámaras lo seguían, ¡qué roche! Pero también que debía “saber comportarme” por estar enamorado de una persona mediática. No hizo caso a los que le decían “no seas bobo, aprovecha y saca provecho”. Él quería crecer como cantante y no llamar la atención por su vida privada. Cuando Micheille dejó el reality para conducir ‘Arriba mi gente’, él hasta bromeó que era mejor que ella estuviera con Ricardo Rondón y Fernando Díaz que tener al lado a Fabio Agostini.

Sobre los celos, Gleyson explicó la cultura cubana de tratar a todos con cariño, diciendo “Mi vida” a una mesera, por ejemplo. Confesó que a Micheille eso “le molesta” y ha dejado de hacerlo. ¡Hay que adaptarse, mi gente! Esta es la primera vez que la pareja sale junta a hablar de su historia. Y como diría el poeta uruguayo Mario Benedetti: “No te necesito para nada, pero te quiero para todo”. ¿Será que el ron cubano es el secreto para todo?