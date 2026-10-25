Cristian Zuárez pide oraciones por Laura Bozzo: ¡El ex siempre presente!

Espectáculos

¡Atención, atención! En una movida que nadie vio venir, Cristian Zuárez, el cantante argentino y expareja de la mismísima Laura Bozzo, ha lanzado un pedido bastante inesperado a la fanaticada de de la conductora: ¡que recen por su salud! Sí, leíste bien, el ex está más que presente en este momento tan delicado.

La noticia salta porque Laura Bozzo, la reconocida conductora de talk shows, permanece hospitalizada en la Ciudad de México tras una intervención quirúrgica de emergencia. Según se sabe, la operación fue a causa de una complicación bastante seria derivada de una úlcera gástrica.

Zuárez, quien compartió casi dos décadas de su vida con Laura, no se ha desligado ni un poquito de la situación y ha estado siguiendo de cerca cada actualización médica. En declaraciones para el programa “Desvelados” de América TV, el cantante reveló que está en comunicación constante con el entorno familiar de la presentadora, especialmente con su hija, Alejandra de la Fuente. ¡Así se ve que hay cariño de por medio!

El artista argentino no ocultó su preocupación y afirmó en ese momento que él y su familia están rezando muchísimo por la pronta recuperación de Laura. “Estoy al tanto desde el primer momento. Estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra. Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”, sostuvo Zuárez, dejando claro que, pese a todo, el vínculo es fuerte.

Aunque los reportes de prensa y el círculo más cercano de la conductora peruana han indicado una evolución favorable tras dejar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Zuárez prefirió mantener la cautela. Por eso, su mensaje a todos los fans de Laura fue directo y al grano: “Lo más importante ahora es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante”.

Recordemos que Laura fue internada de emergencia el 13 de octubre luego de presentar dolores abdominales severos. Luego de la operación de urgencia, fue trasladada a la capital mexicana, donde se encuentra bajo supervisión médica especializada a la espera de su alta. Alejandra de la Fuente ha confirmado que, si bien el proceso ha sido complejo, su mamá está respondiendo de manera positiva al tratamiento. Y tú, ¿ya encendiste tu velita por Laura?