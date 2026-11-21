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El Poder Judicial rechazó el pedido de Jefferson Farfán para revocar la pena de servicio comunitario de Magaly Medina y ordenar su ingreso a un penal por un presunto incumplimiento de sus jornadas de trabajo a la sociedad. La resolución, de 38 páginas, no le da la razón al exfutbolista.

Pero tampoco deja tranquila a la conductora: en el mismo documento el Juzgado advierte formalmente que, de incumplir nuevamente con las fechas asignadas, se hará efectiva la condena de prisión, lo que implicaría su captura e internamiento en un centro penitenciario. O sea, la libertad tiene condiciones y quedaron por escrito.

La prueba que no convenció

La defensa de Farfán solicitó al Juzgado de ejecución de sentencia revocar la sanción. Su argumento: con fotos y videos grabados por terceros, sostenía que Medina no cumplió con sus labores los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de abril, y remarcaba que el día 8 solo permaneció seis minutos en la parroquia asignada.

El despacho judicial decidió no otorgar valor probatorio a ese material. El motivo: era una prueba privada, elaborada sin la intervención de un funcionario público.

La parte demandante también cuestionó las inasistencias del 28 y 29 de abril y del 19 y 20 de mayo de 2026, fechas certificadas por el INPE. Sobre las dos primeras, la magistrada señaló que Medina informó oportunamente un viaje a Estados Unidos y México; las otras dos ya habían sido dadas por justificadas.

Y sumó las jornadas del 21, 22, 28 y 29 de julio y del 4, 5, 11 y 12 de agosto de 2026, en las que la conductora alegó grabaciones de su programa, un viaje laboral a España y compromisos profesionales.

Reprograman las jornadas y hay lunes con oficio

Al evaluar el expediente, el Juzgado concluyó que, si bien Medina no acudió a algunas jornadas por los motivos expuestos en sus escritos, no incurrió en un abandono injustificado y mantiene voluntad de cumplimiento. Nuestra lectura: las justificaciones pasaron, aunque no todas por la misma puerta.

La jueza Mori precisó que para revocar la pena se requiere una comunicación formal del INPE tras notificar a la sentenciada y un previo apercibimiento judicial, requisitos que no se configuraron en este caso. Sin esos pasos cumplidos, el pedido de Farfán no tenía por dónde avanzar.

En consecuencia, el Juzgado dispuso reprogramar los diez días no cumplidos y citó a Medina para el lunes 23 de noviembre, a fin de que recoja el oficio correspondiente y lo presente ante la Oficina de Medio Libre del INPE.

Diez jornadas en la cuenta, un oficio que se recoge el lunes y una advertencia que ya nadie puede decir que no leyó. ¿Alguien más siente que esta novela todavía tiene capítulos?