Espectáculos

Gema Garoa retomó su carrera actoral y, de paso, se encargó de apagar el rumor que se había armado en redes: no tiene ningún romance con Nicola Porcella. La actriz, quinta finalista de La Casa de los Famosos México 2026, descartó ante la prensa cualquier compromiso sentimental y remató la pregunta con una frase que se viralizó: «mi romance es con Dios».

El coqueteo que encendió todo

El origen está en Cómplices del desmadre, el pódcast que Porcella conduce junto a Wendy Guevara. En ese episodio el conductor coqueteó abiertamente con ella y hasta le propuso que salieran juntos para que ella misma evaluara si valía la pena iniciar algo más. Garoa respondió con distancia.

El momento más comentado fue la dinámica «con quién te casas, a quién desvives y a quién te echas», donde debía elegir entre Porcella, Yahir y Fede Vigevani. «Me echo a Yahir, me caso con Fede y desvivo a Nicola», dijo entre risas, y quedó clarito que de su lado no había interés. El desaire quedó grabado, se difundió en redes y muchos usuarios leyeron la insistencia del conductor como un intento real de conquista.

Nicola también lo aclaró

Ante la ola de comentarios, Porcella salió al paso en un encuentro con medios. El conductor de Hoy aseguró que entre ambos solo existe amistad y destacó el momento profesional que atraviesa la actriz: dijo que fue la que más subió en seguidores, que está en proyectos y que se lo merece.

Según sus propias declaraciones, el vínculo no nació en el pódcast ni en la competencia: ya se conocían de antes. Esa cercanía, sumada al coqueteo frente a cámaras, fue lo que alimentó las versiones de un interés romántico que al final quedó descartado por los dos.

El millón de Wendy y el otro nombre en la lista

El mismo programa dejó otro momento tenso. En otra emisión, Guevara reveló que Porcella le exigió un millón de pesos del premio que ella ganó en la primera edición de La Casa de los Famosos México, como parte de un pacto de reparto que los finalistas habrían acordado dentro de la competencia. Él no desmintió el reclamo y le bromeó con un «me debes todavía». Garoa, presente en esa conversación, cuestionó la exigencia y señaló que el conductor se había beneficiado de la popularidad de Guevara durante su estadía en el programa.

Además, en los últimos meses Porcella fue vinculado con Brianda Deyanara, otra exparticipante del reality, con quien mantuvo una relación de cercanía que derivó en una serie de cruces públicos en redes. Esa historia paralela contribuyó a que la prensa de espectáculos siguiera de cerca cualquier indicio de nuevos vínculos sentimentales del conductor, incluido el que se le atribuyó con Garoa.

De vuelta a los foros

Un mes después de despedirse como quinta finalista, Garoa retomó su carrera actoral. Se incorporó a la nueva temporada de la serie Más Vale Sola, donde comparte créditos con María Elena Saldaña, Cecilia Galliano, Alexis Ayala y Manel Ibáñez, entre otros.

Dijo estar muy feliz de regresar a los foros de su casa, Televisa, y contenta de retomar su carrera y de estar trabajando por fin. Explicó que la elección de su siguiente proyecto responde a una decisión meditada y que sigue negociando algunas cosas, porque lo que venga va a marcar lo primero que haga saliendo de La Casa. Ya cerró algunas campañas publicitarias y sus aspiraciones apuntan a una serie, algo en ViX o una telenovela con un personaje que la rete como actriz. Sobre su adaptación a la vida pública tras el reality, reconoció que aún atraviesa un proceso de ajuste: entrar a La Casa fue acertado, pero ya terminó y toca enfocarse en lo que viene.

Quién es Garoa

Nació el 14 de febrero de 1990 en Valle Hermoso, Tamaulipas, y se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa; debutó en televisión en 2014. Pasó por telenovelas y series como Pasión y Poder, Sin Rastro de Ti, Mi Adorable Maldición, La Jefa del Campeón y Mi Tío, y sumó papeles antagónicos en Eternamente Amándonos y Fugitivas, en Busca de la Libertad. Antes de entrar al reality formó parte de Hermanas, un Amor Compartido. Su llegada al programa estuvo marcada por el fallecimiento de su padre, hecho que generó dudas sobre su participación. Pese a la exposición que le dejó el reality, ella ya lo había dicho: no solo es la persona que estaba en ese programa.

Así que el tema queda cerrado: él proponiendo salidas, ella eligiendo entre Yahir, Fede y Nicola sin dudarlo, y una respuesta final que no deja espacio a más especulación. ¿Se puede desmentir un rumor con más estilo?