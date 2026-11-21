Espectáculos

Las declaraciones que Nelson Castro dio en Chiclayo, durante la visita del papa León XIV, calentaron el ambiente entre periodistas y políticos peruanos. Y cuando parecía que el tema se enfriaba, Milett Figueroa apareció para decir lo suyo.

La modelo peruana habló en «Nuevo día», el programa que conduce Flavia Palmiero, y analizó los dichos del periodista. También reflexionó sobre las diferencias culturales entre Perú y Argentina, y lo hizo sin rodeos: «Hubo palabras que no fueron cuidadas de parte de Nelson Castro».

Castro ya había salido a aclarar lo que dijo. Aun así, Figueroa quiso dar su lectura, y el tema la toca de cerca porque la polémica es en su país. Contó que escuchó las declaraciones y que le parecieron un poco desafortunadas.

Ahí llegó el matiz. La también expareja de Marcelo Tinelli explicó que vivió en Argentina y que por eso entiende algunas cosas, pero que hay palabras que a un peruano le suenan mucho más fuertes de lo que le suenan a un argentino.

Su punto de fondo, eso sí, fue otro. Para ella hay cosas que no dependen del país ni del acento: «mugre y miseria significan lo mismo en todas partes y en todas partes hay mugre y miseria, hay pobreza». Y tiene razón: la pobreza no cambia de idioma.

Aclaró que no habla para defender a Castro, pero que tampoco cree que su intención haya sido desprestigiar.

Lo que hizo, en el fondo, fue separar dos cosas: el error de forma y la intención. Una cosa es que una palabra esté mal elegida —y ahí estuvo de acuerdo— y otra muy distinta es asumir que alguien quiso faltar el respeto. Esa distinción, en medio de tanto ruido, se agradece.

Queda la duda de si Castro responderá o si el asunto muere en el comentario del programa. Porque si algo quedó claro es que la mugre y la miseria se discuten con el micrófono prendido.