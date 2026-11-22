Espectáculos

La tensión volvió a apoderarse del set de Esto Es Guerra. En el enfrentamiento entre Leandro y César, el nuevo postulante del reality, Leandro se llevó la prueba y lo celebró de la peor manera: bostezando y echándose al piso como si estuviera durmiendo, todo antes de tocar la campana.

Y ojo, que la prueba no fue un trámite. Desde el pitazo inicial Leandro mantuvo el liderazgo, pero el debutante no se la puso nada fácil y le pisó los talones durante gran parte del recorrido. Recién en el tramo decisivo la experiencia pesó más: Leandro rompió una caja y colocó cuatro ruedas sobre una estructura metálica para sacar una ventaja considerable.

El tema nunca fue ganar. Ganar está bien, para eso se compite. El problema fue el show extra: en lugar de festejar con humildad, el guerrero se puso a hacer el gesto de dormir frente a cámaras, frente a su rival.

Mathías Brivio no se quedó callado. Visiblemente incómodo con lo que estaba pasando en vivo, tomó la palabra para ponerle un alto y salió a defender al nuevo jale de los combatientes: "La vaca no se acuerda cuando fue ternera", le lanzó. Después señaló que el chico tiene tres días en el programa y que eso es ser abusivo, y que además le hace burlas al pobre chico.

Leandro, lejos de pedir disculpas, trató de defender su postura con su propio historial: contó que en su casting pasado lo pusieron contra los mejores competidores, y que por eso los chicos nuevos que quieran quedarse tienen que esforzarse muchísimo.

Brivio no le compró el argumento y lo cuadró otra vez: "Pero eso no te da derecho a burlarte del pobre postulante", le remató, y ahí se cerró el intercambio.

Nuestra lectura es simple. Se puede ganar con ventaja, con chapa y hasta con show, pero burlarse del que recién llega no suma nada y deja mal parado al que lo hace. El postulante perdió la prueba; el que quedó retratado fue el que necesitó reírse a costa de él.

¿Tú le habrías dicho algo a Leandro en el momento o lo dejabas pasar?