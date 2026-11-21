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Donnie Yaipén salió a tranquilizar a los seguidores de Hermanos Yaipén por la salud de su tío Walter Yaipén, fundador de la agrupación, que sigue en recuperación tras la descompensación que obligó a postergar el concierto por el 26 aniversario de la orquesta. Su mensaje fue corto y directo: «Está mucho mejor».

El cantante dio estas declaraciones durante la presentación de la campaña benéfica del 'Gran Día', impulsada por McDonald's a favor de la niñez vulnerable, y ahí aprovechó para contar cómo le llega la información de la familia.

Hermanos Yaipén es una agrupación de cumbia peruana, fundada por los hermanos Walter y Javier Yaipén, y el apellido está ligado también a Grupo 5. Donnie, hijo de Javier, forma parte de esa dinastía musical.

Un tío al que no pudo llamar directamente

Donnie contó que los detalles sobre la salud de su tío le llegaron de manera indirecta, a través de su padre, por un inconveniente técnico que lo mantuvo temporalmente incomunicado con parte de su familia. El motivo: un intento de hackeo a su celular lo llevó a cambiar de número y a perder contacto directo con varios familiares. Así que, cuando quiso saber cómo seguía Walter, tuvo que preguntarle a su papá.

Pese a esa limitación, el artista transmitió tranquilidad sobre la evolución de su tío: dijo que está mejor, mucho mejor, citando la información que le dio Javier Yaipén, también integrante de la dinastía musical ligada a Grupo 5 y Hermanos Yaipén.

La bendición del papa en Zaña

Entre los datos que compartió sobre la recuperación, destacó uno que le pareció especialmente significativo: la participación de su tío en la misa oficiada por el papa León XIV en Zaña, uno de los puntos de la agenda del pontífice durante su visita a la región Lambayeque. Para Donnie, verlo ahí, recibiendo la bendición, fue un momento muy bonito dentro del proceso, y lo leyó como una señal de que su condición de salud venía mejorando.

Sigue bajo supervisión médica

El cantante precisó que Walter continúa bajo supervisión médica, aunque con un pronóstico favorable según la información más reciente que maneja la familia. Contó que había logrado restablecer comunicación con su padre el día previo a la entrevista, después del problema con su celular, así que parte de lo que sabe le llegó con ese retraso.

Lo que no quiso dar fueron detalles médicos adicionales sobre el cuadro que motivó la postergación del concierto de Hermanos Yaipén, programado originalmente para el 21 de noviembre en El Huaralino Internacional. Cuando le preguntaron por el diagnóstico, fue claro en que no tenía más información para compartir. Lo que sí dejó fue un mensaje de unidad familiar: «Siempre estamos preocupados por toda la salud de toda la familia», dijo, en referencia al vínculo que mantiene con los distintos integrantes de la agrupación que su tío fundó hace 26 años.

'La cumbia del Papa' y una Navidad con estrenos

En lo personal, Donnie atraviesa un buen momento. Consultado sobre su estado de ánimo en medio de la noticia familiar y del éxito reciente de su tema 'La cumbia del Papa', respondió que está feliz con todas las cosas que le han pasado. Además adelantó que prepara nuevas canciones navideñas para sus seguidores.

Todo esto lo dijo en la presentación del 'Gran Día', la campaña que McDonald's llevará a cabo el 27 de noviembre. Ese día, la compra de una Big Mac contribuirá a financiar programas sociales como la Casa Ronald McDonald y Aldeas Infantiles, orientados a apoyar a niños y familias que reciben tratamiento médico lejos de su lugar de origen.