Espectáculos

Camila Domínguez ya está en modo cuenta regresiva. La hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez se alista para representar al Perú en el Miss Teen Supreme 2026, que se realiza en Bogotá, Colombia, y en un reportaje de televisión mostró cómo se prepara para la competencia.

El certamen y su corona

El Miss Teen Supreme 2026 se desarrolla del 24 al 30 de noviembre en Bogotá, Colombia. Camila llega ahí como Miss Teen Supreme Perú, corona que obtuvo en agosto después de ser elegida por Will Reyes, director nacional de la franquicia.

Universidad, pasarela y oratoria: su día minuto a minuto

Estudia Derecho y su agenda es un tetris: universidad, clases de pasarela, sesiones de oratoria y las coordinaciones con el diseñador encargado de su vestuario. Ella misma lo describió: “Siempre estoy acá en la universidad, de ahí me voy a clase de pasarela, de ahí a oratoria y a veces voy al diseñador para ver cómo va el vestido y después llego a mi casa, hago tareas y mi día acaba a las 12 de la noche”.

En el reportaje también mostró algunos de los vestidos que viene probándose para la competencia y expresó su entusiasmo por esta nueva experiencia.

La cuenta la paga ella

Para cubrir los gastos del concurso, Camila trabaja haciendo contenido publicitario en redes sociales y destina esos ingresos al certamen. “Yo estoy costeando todo esto, porque bueno, trabajo en redes sociales y la verdad es que esto me está ayudando bastante en poder costear lo que es un concurso, un certamen de belleza, que la verdad es que sí es bastante caro”, señaló.

Su papá, en cambio, se encarga de pagar sus estudios universitarios. La división le queda clarísima: la carrera va por cuenta de él, el sueño del certamen por cuenta de ella.

Lo que hay detrás de la decisión

Su entrada al mundo de los concursos de belleza llegó después de una etapa complicada en la que su autoestima se vio afectada. Al inicio sintió temor de dar el paso, pero finalmente decidió arriesgarse y apostar por este objetivo.

Con clases de pasarela, oratoria, vestidos de reina y tareas hasta medianoche, queda claro que esto no es solo sonreírle a la cámara. ¿Y ustedes, a los 12 de la noche cerrando cuadernos, se animarían a más?