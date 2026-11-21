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Aída Martínez lanzó una acusación fuerte contra Renato Rossini padre durante su participación en el pódcast 'Nadie Sabe'. Según su versión, el actor tendría una hija a la que no ve hace ocho años y habría firmado documentos para desligarse de la paternidad de la menor.

La revelación tomó por sorpresa a los participantes del espacio digital y provocó una reacción inmediata en la conversación: todos querían precisar a quién involucraba la historia. Martínez, que es conductora e influencer, aseguró que conocía los detalles de primera mano por la cercanía que mantiene con la madre de la niña.

La versión que contó en el pódcast

Aída dijo conocer la historia por Kathy, una de sus mejores amigas y, según ella, la madre de la menor.

Según su versión, Rossini nunca asumió la responsabilidad económica de la niña y tampoco mantuvo contacto con ella durante los últimos años. "Nunca le mandó dinero y firmó para olvidarse que tiene una hija", contó en el pódcast.

El punto más delicado de todo lo que dijo es la supuesta firma de documentos para renunciar a la paternidad. De acuerdo con su relato, el actor habría decidido apartarse de la vida de la menor, y su amiga habría tenido que asumir la crianza por su cuenta.

Aunque dio detalles de la historia, Martínez fue clara en un límite: no reveló la identidad de la niña ni nada que permitiera identificarla. Insistió en que prefería mantener su nombre en reserva.

La pregunta que confirmó todo

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando el conductor Giany Cossio intentó confirmar lo que acababa de escuchar y le preguntó directamente si estaba diciendo que Renato Rossini Jr. tiene una hermana. La respuesta fue que sí: el joven tendría una hermana por parte de su padre.

Añadió que no iba a mencionar el nombre de la niña.

Aída dejó en claro que su intención era cuestionar la conducta que, según su versión, habría tenido el actor frente a sus responsabilidades familiares, y no meterse con el joven, de quien tiene una buena opinión.

El origen del descargo

Todo se originó en los comentarios que Renato Rossini padre habría hecho sobre la crianza de su hijo mayor, Renato Rossini Jr., quien mantiene una relación sentimental con Samahara Lobatón. La conductora cuestionó que el actor opine sobre la formación y las decisiones del joven cuando, según su relato, habría tenido una conducta muy distinta con otra hija.

Para ella hay una contradicción entre lo que el padre dice sobre cómo se cría a Renato Jr. y la historia que asegura conocer por boca de su amiga. Por eso puso en duda su autoridad para hablar de la educación que recibió el joven, y se preguntó qué calidad de educación le habría dado.

También marcó distancia con el hijo: lo describió como un chico increíble, educado y muy distinto al padre, y atribuyó esas cualidades a la madre del joven, que según ella lo ha dado todo por él.

La conductora puso énfasis en que, desde su perspectiva, no sería coherente que el actor intervenga públicamente en asuntos de la crianza de su hijo mayor cuando, según las afirmaciones que hizo, habría dejado de lado sus obligaciones con otra menor. Su molestia quedó expresa en el tono: cuestionó directamente la actitud del artista y usó una expresión de rechazo frente a sus comentarios.

Por ahora, la historia la cuenta una sola voz y con el nombre de la niña bajo reserva.