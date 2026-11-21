Espectáculos

Paul Michael anunció durante un live de TikTok que "La Clandestina", la canción que grabó junto a Pamela López, será retirada de las plataformas digitales.

El cantante explicó que avisaba por la gente a la que le gusta la canción y la busca, y que pronto dejará de estar disponible en internet.

Un anuncio sin fecha

Paul Michael no precisó cuándo se va a concretar el retiro del tema ni si la decisión va a afectar a todos los servicios donde se puede escuchar. O sea: la canción se va, pero no dijo cuándo ni desde dónde.

El anuncio se hizo durante la transmisión en vivo, y el artista prefirió no contar todos los detalles de lo ocurrido.

El origen de "La Clandestina"

En el mismo live, el cantante retrocedió un poco y contó de dónde sale la canción. Explicó que el tema se compuso junto a su amigo Percy y que después fue interpretado por otras personas.

Los desacuerdos que no quiso detallar

Paul Michael fue consultado durante el live por los motivos detrás de la medida y respondió que hay desacuerdos con la canción. Aseguró que, para evitar problemas, tomaron la decisión de bajarla de las plataformas.

Lo que no dijo fue con quién son los desacuerdos. No mencionó directamente a los involucrados en las diferencias, y por eso quedó abierta la pregunta de si el problema tiene que ver con Pamela López, con los permisos de la canción o con otras personas involucradas en la producción. Hasta el momento, el problema específico que provocó el anuncio no se conoce.

El peso de la canción

"La Clandestina" no fue una colaboración más. Llamó la atención cuando Paul Michael y Pamela López compartían proyectos musicales y se mostraban juntos públicamente. Fue, de hecho, una de las colaboraciones más comentadas de ambos.

Por eso el retiro del tema representa un cambio más en esta etapa de sus carreras. No es un tema que se cae de la nada: es un tema que la gente estaba escuchando y buscando, y que de un momento a otro deja de estar.

Los seguidores, mientras tanto, esperan saber si la canción va a desaparecer definitivamente o si más adelante va a poder volver a escucharse. Esa es la parte que el live dejó sin responder.

Mientras eso se aclara, el que ya se sabe la letra la va a seguir cantando igual. Y eso, la verdad, no lo baja nadie.