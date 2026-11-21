Espectáculos

La disputa legal entre Néstor Villanueva y Flor Polo por sus hijos volvió a generar controversia, y esta vez los que hablaron fueron los abogados de ambas partes. Lucy Cabrera, representante legal del cantante, se presentó en Detrás de Cámaras para responder a los cuestionamientos sobre su patrocinado.

Cabrera sostuvo que Villanueva busca mantener el vínculo con sus hijos y que sus gestiones no son recientes, pese a que el tema haya tomado mayor exposición mediática. También cuestionó el enfrentamiento entre ambas partes.

El cantante cuenta con una sentencia por violencia psicológica y con medidas de protección relacionadas con su hijo mayor.

Sobre ese punto se pronunció Israel Castillo, abogado de Flor Polo: explicó que su defensa solicitó la extinción y pérdida de la patria potestad de Villanueva respecto a su hijo mayor.

Ante esos argumentos, Cabrera cuestionó que el procedimiento se presente como una amenaza contra su patrocinado y señaló que corresponde a un juez evaluar las circunstancias del caso.