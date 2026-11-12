Andrea San Martín revela el difícil momento que atraviesa en medio de la controversia con el padre de su hija menor

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Andrea San Martín reapareció en redes sociales el martes 10 de noviembre para hablar del difícil momento que atraviesa en medio de la controversia con Juan Víctor Sánchez, padre de la pequeña. La influencer peruana contó que una situación reciente relacionada con su hija le rompió el corazón y reconoció que todo esto ha afectado su estado emocional y también sus ingresos.

A través de sus historias de Instagram, contó que tuvo que detener sus actividades por un momento debido a un episodio que la dejó afectada: “Me estoy terminando de alistar, pero tuve que tirarme un momento a la cama debido a que ocurrió algo que me rompió el corazón. Pese a todo, no queda más que continuar”.

También señaló que, después de la denuncia que involucra a su hija menor, se quedó sin varias fuentes de ingresos.

En las mismas publicaciones contó que retomó el ejercicio desde el martes 10 de noviembre, como una manera de encontrar un espacio personal y sobrellevar la situación. Aun así, reconoció que todavía no sabe qué tan constante podrá ser por sus compromisos y las complicaciones de tiempo, y que necesita esa vía de escape emocional y ese espacio propio para poder con todo.

Sobre por qué decidió compartir esta parte de su proceso, dijo que lo hace para acompañar a otras personas que atraviesan circunstancias similares. Y fue sincera: ya no se siente como antes, aunque considera importante continuar con sus actividades y mantener el contacto con su comunidad. “No soy la misma persona ni me siento igual, pero debo seguir adelante”, escribió. Además, aclaró que, aunque la mayoría conoce su situación actual, su comunidad no gira únicamente en torno a ella.

Hacia el cierre, agradeció las muestras de cariño que le llegaron por mensajes privados, destacó lo importante que es acompañar a quien está pasando un mal momento y les pidió a sus seguidores avanzar un día a la vez y fortalecer sus vínculos acompañándose entre ellos.

De nuestro lado, cero morbo: cuando hay una niña de por medio, lo único que corresponde es desear que esta historia se ordene pronto y de la mejor manera para todos.