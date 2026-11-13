Christian Cueva presume relojes que alcanzarían los S/640 mil

Espectáculos

Christian Cueva volvió a captar miradas en redes sociales, esta vez por el lujo que dejó ver en sus historias de Instagram. El futbolista compartió imágenes de dos relojes bastante llamativos, con incrustaciones brillantes y correas negras, y el detalle no pasó desapercibido: se parecen mucho al exclusivo modelo Santos de Cartier.

Los accesorios aparecen en una publicación de la cuenta @jcjoyeriasperu que el popular 'Aladino' compartió.

Los dos relojes destacan por su caja cuadrada y los tornillos visibles en el bisel, detalles que recuerdan al Santos de Cartier, una línea de la firma francesa bastante cotizada entre los amantes de los accesorios de lujo. Y seamos honestos: si algo tienen estos relojes es que no pasan piola, son de esos accesorios que se notan de lejos.

El dato que hizo ruido fue el precio. El valor de referencia de ese modelo alcanzaría los S/640.000, según la web oficial de Cartier. Eso sí, hay que decirlo: no se ha confirmado que los relojes que mostró Cueva sean originales ni que correspondan exactamente a ese modelo.

Pero los relojes no fueron los únicos protagonistas de sus historias. Cueva también reposteó una publicación de Pamela Franco donde ambos aparecen disfrutando de un momento juntos en casa. En las fotografías, la pareja luce mascarillas faciales blancas mientras se abraza frente al espejo.

La cantante acompañó el collage con el mensaje "Con mi amorcito". El futbolista decidió compartir la tierna escena con sus seguidores, dejando ver la complicidad que mantiene con la intérprete de cumbia.

La escena tiene su gracia: entre relojes de vitrina y mascarillas de spa, la historia se armó sola. A nosotros, la verdad, la postal casera nos pareció lo más genuino de todo: nada de alfombras rojas ni poses de campaña, solo dos personas con mascarilla y el celular al frente.

Al final, el resumen de las historias es bien simple: un poco de brillo por un lado y un momento de pareja por el otro. Nos gustó más lo segundo, para qué vamos a mentir.

Eso sí: si algo queda claro es que Cueva no sabe publicar en silencio.