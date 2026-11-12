Aldo Miyashiro y su mensaje a Pietro Sibille por su recuperación: «un milagro para todos los que lo queremos bien»

Espectáculos

Aldo Miyashiro le dedicó un mensaje de reconocimiento a Pietro Sibille después de que se conociera que el actor superó una etapa marcada por la adicción a las drogas y el alcoholismo, un problema que, según él mismo, arrastró durante tres décadas.

Las palabras se dieron en el marco de la promoción de "La Gran Sangre: Ojo x Ojo", la película que vuelve a reunir al elenco original de la recordada serie de televisión y que llega a los cines del país el 12 de noviembre.

El mensaje a su compañero

En una entrevista concedida antes del estreno, Miyashiro se refirió al proceso que atravesó Sibille y remarcó el orgullo de quienes forman parte de su entorno cercano: que Pietro esté tranquilo y sano es, dijo, "un milagro para todos los que lo queremos bien".

El actor y guionista, protagonista de la cinta y autor del guion, describió el proceso de su compañero como una batalla personal que continúa y que, pese a todo, ya registra su victoria más importante. Nadie que lo conozca, sostuvo, ha dejado de sentirse feliz por lo que le ha pasado.

Miyashiro fue más allá y habló del efecto de esa recuperación en el trabajo de Sibille: el rendimiento actoral que el público ya le reconoce podría incluso superarse en esta nueva etapa. Pietro siempre fue un hombre bueno, agregó, y que haya resuelto este problema hace que todos se sientan muy orgullosos de él.

Sibille estaba presente durante la entrevista y su reacción fue visiblemente emotiva.

El respaldo de los más cercanos

Miyashiro aseguró que los amigos cercanos del actor van a estar atentos para acompañarlo en esta nueva etapa, sobre todo ahora que su carrera atraviesa un momento de mayor actividad laboral. De alguna manera, dijo, todos están un poco para él, para ayudar, y para que este momento en el que empieza a irle muy bien, con mucho trabajo y muchas oportunidades, sea la constante.

El también dramaturgo destacó la emoción que le genera ver a su compañero en un estado de ánimo distinto al de los años más difíciles de su adicción: verlo tan bien, tan feliz, tan contento, haciendo bromas y con buena salud es algo que los alegra muchísimo.

Lo que Sibille contó de su adicción

El propio Sibille había reconocido antes que su consumo de sustancias funcionó como un freno constante en su carrera, pese a su compromiso con la actuación. Dijo que siempre pudo haber sido muy entregado a su trabajo, a su pasión, incluso muy metódico, pero que tenía "un freno de mano puesto todo el tiempo", que era su adicción a las sustancias.

Según detalló, el consumo de alcohol y drogas afectó directamente su desempeño profesional: lo hacía ser indisciplinado, impuntual, llegar de mal humor a un rodaje o desaparecer. Calificó su recuperación como un proceso que se extendió por tres décadas.

La vuelta de La Gran Sangre

"La Gran Sangre: Ojo x Ojo" está dirigida por Jorge Carmona, responsable también de la serie original emitida entre 2006 y 2008, y escrita por el propio Miyashiro. La cinta llega a las salas casi dos décadas después del fenómeno televisivo que marcó a la audiencia nacional con las historias de Dragón, Tony Blades y Mandril.

El elenco reúne otra vez a Carlos Alcántara como El Dragón, Miyashiro como Tony Blades y Sibille como Mandril, además de Lucho Cáceres en el papel de El Cobra, Joel Ezeta como Johan y Pablo Saldarriaga como Burrito. A ellos se suman Salvador del Solar y Milett Figueroa, que interpreta a la enfermera María, además de Gabriela Velásquez, Julián Legaspi, Dante del Águila y Brigitte Jouannet en los papeles antagónicos.

La historia sigue a los tres protagonistas tras su salida de prisión, luego de cumplir veinte años de condena, en una Lima marcada por el crimen organizado, la extorsión y el sicariato. Frente a una policía superada y una justicia que consideran secuestrada, el trío debe reformar su Pacto de Sangre para enfrentar a los nuevos responsables del temor que se ha apoderado de la capital.

La producción dura 126 minutos, está clasificada para mayores de 12 años y está a cargo de Tondero y Capitán Pérez.

Si el reencuentro de Dragón, Tony Blades y Mandril aguanta el peso de los años, es cosa de ir al cine y comprobarlo; lo de Sibille, eso sí, ya se ganó su propia ovación.