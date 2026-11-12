Carlos Alcántara y la separación de Jossie Lindley: el cuarto de huéspedes, las peleas y el divorcio en curso

Espectáculos

Carlos Alcántara se sentó en un pódcast para hablar de su carrera y de distintos momentos de su trayectoria. Pero lo que terminó dando la vuelta fue otra parte de la conversación: cómo fueron los últimos meses de su matrimonio con Jossie Lindley, con quien estuvo 31 años.

El actor, al que muchos conocen como Cachín y que es el protagonista de 'Asu Mare', contó las discusiones que empezaron a repetirse, el momento en que dejó de dormir en el dormitorio que compartían y la decisión de separarse. No se quedó en el anuncio: explicó el proceso completo, paso a paso.

Se conocieron y no se separaron más

Al recordar esos años, Alcántara contó que se conocieron y que desde entonces permanecieron juntos, atravesando etapas buenas y otras más difíciles. Fueron 31 años sin separarse, con crisis, según su propio relato. Todo el mundo los conoce como una pareja ideal, dijo, aunque esa imagen pública no reflejaba necesariamente todo lo que pasaba dentro de su casa.

Su explicación fue clara: hay cosas dentro de las parejas que empiezan a dejar de funcionar, y hay muchas cosas que no tienen por qué ventilarse. Lo que se veía en eventos y redes era una parte; lo demás se quedaba puertas adentro.

Las discusiones y el miedo a que se salieran de las manos

En la entrevista le preguntaron si se podía decir que habían decidido separarse antes de que ocurriera una posible infidelidad. Alcántara respondió que creía que lo que venía más adelante podía ser eso, y que si había sido fiel durante 31 años, no tenía por qué terminar su relación siéndole infiel.

Sobre las peleas, explicó que durante buena parte del matrimonio hubo respeto y admiración, y que nunca llegaron a insultarse de esa manera. El problema era otro: de tanta discusión a diario, cuando peleaban empezaban a elevar el tono. Ahí se encendió la alarma. Pensó que eso podía terminar yéndose de las manos o convertirse en algo violento, y decidió frenar antes de llegar a ese punto. Después de 31 años juntos, no le veía sentido a dejar que el vínculo siguiera deteriorándose hasta un escenario más complicado.

El cuarto de huéspedes y una decisión que no fue de la noche a la mañana

El actor también detalló cómo cambió la convivencia. Contó que en su casa le decían que se fuera, que se largara, que ya no lo querían ver, y que él preguntaba por qué. Su respuesta era que el problema "siempre he sido yo". Aclaró que el problema no era de ella y que las cosas se fueron complicando por otros temas.

En medio de eso empezó a vivir en el cuarto de huéspedes. Esa situación se prolongó más de un año, y recién después de ese tiempo llegó la decisión de separarse. Él mismo lo subrayó: no fue algo de la noche a la mañana.

Descarta una infidelidad

Alcántara fue directo al descartar las versiones que podían aparecer alrededor del final del matrimonio. Aseguró que no hubo infidelidad ni nada deshonesto, y calificó la separación como una decisión honesta e importante.

También contó que están en proceso de divorcio, que es largo, y pidió que la gente sepa comprender que no hay nada escondido detrás. En la misma respuesta mencionó a los programas de farándula, esos que, según dijo, se encargan de levantarlo y ponerlo.

¿Volver a enamorarse?

La conversación también llegó a su vida sentimental después de más de tres décadas de relación. Le preguntaron si tiene ganas de volver a enamorarse o si prefiere concentrarse en pasar su duelo, y no puso plazos ni se animó a anticipar qué va a pasar. Tampoco anunció que buscará una nueva relación ni que se quedará solo por un tiempo determinado.

Lo que sí dijo es que esta experiencia lo llevó a cuestionarse algunas dinámicas que no querría repetir en una eventual convivencia.