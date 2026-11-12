Magaly Medina asegura que jala miradas en la calle: "Estoy en mi prime"

Espectáculos

Magaly Medina no anda con vueltas cuando el tema es ella misma. La conductora contó que cuando sale a lugares públicos jala miradas y lo resumió en una frase: "Estoy en mi prime". Lo dijo como quien informa un hecho, no como quien pide permiso. Y lo reiteró.

Según su relato, atraviesa un buen momento personal y está en su mejor etapa. Lo interesante es de dónde viene esa seguridad: parte del interés, dice, se debe a la exposición televisiva. Reconoce que su presencia en pantalla le da cierta ventaja al momento de llamar la atención y también que, sin exposición mediática, podría pasar desapercibida.

Hay que admitir que es un detalle honesto. Después puso la otra mitad del argumento: que la tele no es requisito para llamar la atención.

También aclaró dos cosas que suele dar por sentadas quien la escucha. La primera: no hace falta estar soltera para llamar la atención. La segunda: esas interacciones no pasan de conversar y bailar. Coqueteo de salida, pues, nada de telenovela.

Las salidas con María Pía Copello

Si de salir se trata, Magaly no va sola. Habló de sus salidas con María Pía Copello y contó que su compañera ya la tiene bien calada, atenta a cada mirada. Ya sabe hasta dónde mira ella y se lo hace notar.

Y esas noches rinden doble: se divierten y les dejan tema para rato. "La pasamos muy bien cuando salimos juntos", expresó.

Magaly conduce "Magaly TV, La Firme", el espacio donde comenta la vida y los escándalos de las figuras del espectáculo local.

En resumen: miradas sí, soltería no y cámara opcional. Nuestra lectura es que lo más divertido del asunto no es el coqueteo, sino tener una amiga que te avise a quién estás mirando. ¿Alguna vez les hicieron ese servicio?