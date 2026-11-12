El error de Patricio Parodi en EEG y la broma de Katia Palma sobre sacarlo del programa

Espectáculos

Qué pasó

Patricio Parodi no supo adivinar un reto de preguntas dentro de uno de los juegos de Esto Es Guerra Desafío 14. El capitán de los Guerreros falló y el programa no dejó pasar el momento. Katia Palma, como conductora, lo agarró al toque para la broma: contó que en X había aparecido un presunto pronunciamiento de Mariana Ramírez del Villar, directora de ProTV Producciones, pidiéndole que se fuera del programa. Todo fue en tono de broma. Pancho Rodríguez se sumó de inmediato para burlarse de su contrincante, porque esas chances no se desperdician.

Lo de la muñeca no tiene gracia

Ya se sabía que Parodi se iba a ausentar de la competencia por una lesión en la muñeca, y no estaba claro si iba a pasar por el quirófano o no. Él mismo salió a contarles a sus seguidores el resultado de sus exámenes: no lo tienen que operar. Lo malo, dijo, es que tendrá que estar un mes con la férula, con terapias y descanso, mientras ve cómo va evolucionando. La resonancia le arrojó fractura de muñeca y desgarro de ligamentos y tendones.

Acá no hay broma que valga. La lesión es de verdad y el capitán se ausentará de la competencia.

El sobrino que se postula

Angello Naranjo llegó al set de Mande quien mande para ser presentado como uno de los clasificados del casting nacional de Esto Es Guerra Desafío 14. El joven de 19 años reveló que es sobrino de Patricio Parodi y no dudó en mandarle el mensaje al capitán de los Guerreros: él lo va a reemplazar, que no se preocupen. Tula Rodríguez y Laura Huarcayo le preguntaron directamente si podía reemplazar a su tío, y él se mostró decidido a entrar al programa. Además se animó a bailar como su tío al ritmo de "Scooby doo pa pa".

Ojo, reemplazar al capitán de los Guerreros no es solo cuestión de baile y de apellido. ¿Tú crees que Angello aguanta el ritmo de EEG?