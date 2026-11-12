Raimundo Cerda se lleva el título de mejor vedetto en el capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2

Espectáculos

El capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2 arrancó con la continuación de la balanza de las relaciones y siguió con una actividad sensual: las mujeres se convirtieron en vedettes y los hombres en Magic Mike. La encargada de llegar al resort con el desafío fue Tonka Tomicic, modelo y presentadora de televisión chilena.

Las mujeres se dividieron en dos grupos. El primero lo integraron Faloon Larraguibel, Flavia Laos y Camila Nash. El segundo, Bárbara Muriel, Nicole Moreno, Estefi Marquis y Guarén.

Roces en los ensayos

En los ensayos, Bárbara y Luli protagonizaron feroces roces. La chica fitness acusó a la argentina de empujarla mientras bailaban. Pero hasta Estefi, amiga de Luli, reconoció que Luli no quería seguir la coreografía para ponerse en el centro del baile, y eso también se reflejó en la presentación final.

El jurado lo compusieron Yamila Reyna, que abrió las presentaciones con un solo de baile de vedette, y Daniel Valenzuela.

El trío de Faloon, Flavia y Camila

Las primeras en bailar fueron las tres del primer grupo. Yamila les dejó su devolución: a Faloon, la más experimentada de las tres, le dijo que le puso tanta energía a las otras dos que se olvidó de ella, y que "me quedé con ganas de más tuyas". A Flavia la sorprendió positivamente de verdad y le dijo que lo hizo muy bien. A Cami le notó el nervio, aunque le recordó que está bueno desafiarse. Para la jurado, de las tres la que más destacó fue Flavia.

Rivalidad, confesiones y una crítica filuda

Después fue el turno del cuarteto. Nicole Moreno recordó su paso por el teatro, en las revistas con Belloni. Tonka Tomicic les preguntó por sus problemas y Bárbara confesó que en el escenario hay un medio muy bien marcado, determinado para dos puestos allá y dos acá, y que la insistencia permanente de estar en el medio era una falta de respeto total a sus compañeras.

Estefi contó que el ensayo fue difícil porque Bárbara y Nicole tienen rivalidad y las pusieron juntas, y repitió lo que cuando Bárbara empujó a Nicole, siente que es una conducta que no le viene bien a Bárbara, porque es preciosa y brilla de todas maneras, y no lo necesita.

La devolución de Yamila Reyna fue dura. Destacó a dos, al coreógrafo y a la vestuarista, porque "el resto me dio hasta sueño la coreografía". Dijo que se notó que estaban descoordinadas y que no puede creer que Nicole y Bárbara, siendo bailarinas, no hayan hecho un battement.

Al final, Yamila y Daniel eligieron al trío de Camila, Flavia y Faloon como ganadoras del baile. Pero los hombres eligieron a Guarén como la mejor vedette por su carisma, humor y coquetería durante el baile, a pesar de los problemas de su equipo.

Piruetas, shot de agua y el mejor vedetto

Los hombres tampoco se quedaron atrás y tuvieron su propia batalla de baile. El primer grupo en presentarse fue el de Luis Mateucci, Kaoto y Manu. El segundo lo compusieron Mariano, Rai y Austin, y fueron justamente ellos los que ganaron por elección de Yamila y Daniel: su baile incluyó piruetas e incluso un shot de agua.

Para cerrar, las mujeres eligieron a Raimundo como el mejor vedetto por sus sensuales movimientos, y el capítulo terminó con más de sus bailes.

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Nos quedamos con la devolución de Yamila, que repartió títulos y verdades en la misma noche. ¿A quién le habrías dado el título de mejor vedette en tu casa?