Laura Bozzo sigue hospitalizada y los señalamientos apuntan a sus hijas

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Laura Bozzo sigue internada en el Hospital General de México, en la Ciudad de México, bajo vigilancia médica y sin una fecha definida para dejar el centro médico. Al 10 de noviembre de 2026, la conductora peruana cumplía cuatro semanas hospitalizada.

Bozzo es una conductora peruana de televisión, conocida por su programa "Laura". Su ingreso de emergencia fue el 13 de octubre, cuando presentó fuertes dolores abdominales mientras estaba en Acapulco. Los médicos detectaron una úlcera gástrica perforada que derivó en peritonitis, y eso obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

De terapia intensiva a una habitación

La operación tuvo un resultado favorable, pero su condición necesitó atención posterior en la capital mexicana. Durante las semanas siguientes permaneció en terapia intensiva y necesitó asistencia respiratoria, mientras el equipo médico seguía de cerca su evolución.

Después salió de cuidados intensivos y pasó a una habitación convencional, pero el problema respiratorio sigue ahí: los médicos todavía no lo han resuelto por completo. Durante los últimos días se conocieron noticias favorables sobre su evolución, aunque eso no cambia que continúe bajo vigilancia médica.

Sobre la posibilidad de que dependa de oxígeno de manera permanente, hay que ser claros: es un reporte de la periodista Martha Figueroa, no un parte médico público. Nadie ha confirmado que la conductora vaya a necesitar oxígeno el resto de su vida.

El dato alentador es otro: los médicos descartaron que exista un problema neurológico como consecuencia del tiempo que permaneció intubada. Y las versiones que circulan coinciden en un punto: el tema respiratorio sigue siendo uno de los principales obstáculos para su recuperación, aunque no describen igual el apoyo que necesita.

Los cuestionamientos a sus hijas

En medio de la recuperación aparecieron los señalamientos. Martha Figueroa contó en su programa de YouTube que una persona cercana a la conductora fue a visitarla el sábado 7 de noviembre y pudo ver de primera mano cómo estaba. Esa visitante confirmó una evolución favorable y que Laura incluso recuperó su característico sentido del humor. Pero Figueroa soltó un comentario que abrió los cuestionamientos sobre la presencia de sus hijas: dijo que la situación mejoró bastante respecto a los días de terapia intensiva y que esa mejoría podría haber provocado que sus familiares dejaran de estar tan pendientes de ella.

No es la primera vez que se apunta en esa dirección. El periodista Ernesto Buitrón ya había cuestionado la participación de las hijas de Bozzo durante la hospitalización y aseguró que, por lo que había observado, ambas se habían preocupado poco por su madre.

A eso se sumó otra controversia, esta vez con Victoria de la Fuente en el centro. El periodista Alex Rodríguez aseguró que se comunicó con ella para solicitarle información sobre la salud de Laura y que supuestamente le habría pedido cinco mil dólares a cambio de contarle cómo se encontraba.

Ojo con esto: son versiones de comunicadores, no una confirmación de abandono por parte de las hijas. Tampoco se ha conocido una respuesta pública de ellas que permita aclarar las acusaciones.

Quiénes son Victoria y Alejandra

Laura Bozzo tiene dos hijas, Victoria y Alejandra de la Fuente, fruto de su matrimonio con el abogado Mario de la Fuente, de quien se separó después de varios años de relación.

Victoria es la que ha tenido mayor participación pública durante la hospitalización. El 30 de octubre habló con un programa de televisión peruano y explicó la gravedad del episodio médico que atravesó su madre. En esa conversación confirmó que Laura había salido de terapia intensiva y que había sido trasladada a una habitación.

Ambas jóvenes han desarrollado sus propias actividades profesionales y mantienen presencia en redes sociales. Hasta el 10 de noviembre, ninguna de las dos había respondido públicamente a las declaraciones sobre un supuesto distanciamiento familiar ni a las versiones relacionadas con el cobro por entrevistas.

Por ahora, lo confirmado es que sigue internada y que el alta todavía no tiene fecha. Las hijas no han respondido públicamente a los señalamientos.