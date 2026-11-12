Isabella Ladera contó cómo vivió el posparto de Koa y aclaró lo del anillo

Espectáculos

Isabella Ladera contó en redes sociales un detalle poco conocido de lo que vivió después del parto de Koa, su hijo con Hugo García. La influencer venezolana lo dijo sin vueltas: "a mí toda la valentía se me gastó en el parir". Después de tener a Koa y de sacar la placenta, la partera la revisó y le avisó que se había desgarrado un poco, así que había que ponerle uno o dos puntos.

Isabella es influencer y empresaria venezolana, y Hugo García es influencer peruano y exintegrante de Esto es guerra. Koa es el primer hijo que tienen juntos.

El llanto, los temblores y los puntos

Isabella contó que ahí rompió en llanto por el miedo tras el momento que había vivido al dar vida a su bebé. Se puso a llorar, a temblar y a gritar, porque no quería hacerlo, aunque obviamente había que hacerlo y no tenía de otra. Sobre cómo fue el tema de suturar el desgarro explicó que le pusieron anestesia, que la anestesia la pilló y que sí lo sintió, y que los puntos cree que también los sintió. Para ella todo eso fue más que nada su mente jugándole en contra, porque estaba viendo cómo jalaban el hilo y porque apenas habían pasado unos 20 o 30 minutos desde el parto. Terminó con una reflexión sobre lo que pueden las mamás.

El anillo que no era de compromiso

Isabella también se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores de Instagram y un detalle desató una ola de especulaciones: lució un anillo enorme y muchos pensaron que era un anillo de compromiso que le habría regalado Hugo García. Ella aclaró todo entre risas: "Es un anillo que me salió en una publicidad y me lo pedí porque me encantó". Con eso dejó claro que todavía no se ha comprometido con el padre de su último hijo. Y Hugo tampoco suelta prenda: también evitó hablar del tema de una futura boda a pocas semanas del nacimiento de su bebé.

Hugo, su familia y el ruido de afuera

Hugo García habló en una entrevista después de llegar a Perú y respondió si tiene planeado casarse con la venezolana tras la llegada de su primer hijo juntos. Dijo que está viviendo la etapa más bonita de su vida y que así quiere que sea, que ahora está muy enfocado en su familia y en ellos, y que el ruido que haya afuera no le importa porque la historia la viven ellos y eso es lo único que importa. Cuando le preguntaron si ya tiene fecha de boda, respondió nervioso que no sabe, que eso se lo guarda.

Quien también se pronunció fue su mamá, Fabiola Silva, que habló de la futura boda de su hijo con Isabella después de la llegada de su primer hijo juntos. Fue clara: ellos van a tomar su decisión y un papel no te da la felicidad.

Cómo cambió la pareja con la llegada de Koa

Hugo también se sinceró en sus redes sobre su relación con Isabella después de convertirse en padres. En las historias de su cuenta de Instagram le preguntaron cómo les cambió la vida de pareja con la llegada de Koa y respondió que demasiado: que ser papás cambia completamente la dinámica de pareja, que hay menos tiempo para ellos, más cansancio, nuevas responsabilidades y muchas cosas más que están aprendiendo en el camino. Aun así, dijo, tratan de seguir siendo ellos, seguir siendo cómplices, tener sus citas, ser detallistas, hablar y encontrar momentos para los dos sin esperar a que exista el momento perfecto, que probablemente nunca llegue por ahora. Y agregó que hay algo demasiado bonito en verla con Koa y vivir juntos esta nueva etapa como familia.

El video que calmó los rumores con la suegra

Después de las especulaciones de un supuesto distanciamiento entre su mamá, Fabiola Silva, e Isabella Ladera, Hugo compartió un video de su progenitora y la madre de su hijo mientras compraban ropa como buenas amigas. Acompañó el clip con un mensaje celebrando que su mujer y su mamá se hayan hecho amigas, y así dejó constancia de la buena relación entre suegra y nuera.

Resumen para los que llegaron hasta acá: no hay anillo de compromiso y Hugo no confirmó fecha de boda. Lo único clarísimo es que a Isabella la valentía se le acabó justo antes de los puntos.