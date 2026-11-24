Espectáculos

Qué pasó en el show de 'Nadie dice nada' en Lima

El momento ocurrió el domingo 22 de noviembre durante la presentación de 'Nadie dice nada' en Costa 21, en el distrito limeño de San Miguel. El programa argentino, liderado por Nicolás Occhiato, realizó una función presencial ante cientos de seguidores.

En una dinámica con el público, una persona mostró desde su celular un mensaje que decía: "Yo tengo el chisme". A continuación, relató ante los conductores el ampay que protagonizó Francho Sierralta en un yate en Argentina, un episodio que aún genera comentarios.

Las cámaras enfocaron al empresario, quien estaba acompañado por una joven identificada por asistentes como su esposa. La situación generó gritos y risas en el recinto, mientras el relato sobre el viaje en yate avanzaba ante ellos.

Occhiato consultó a la acompañante de Sierralta qué vínculo tenía con él, aunque ella optó por no responder de forma directa. El conductor argentino decidió detener el intercambio poco después.

La reacción de Mario Irivarren

Mario Irivarren reaccionó al incómodo momento que vivió Francho Sierralta y conversó sobre el tema junto a Laura Spoya y Rafael Cardozo, quienes analizaron la exposición que tuvo el empresario peruano en el evento.

Irivarren intervino de inmediato y planteó que su amigo no habría previsto que el tema reapareciera durante una actividad masiva: "En honor a la verdad, no se imaginó pues". El conductor de pódcast recordó que hay situaciones que pueden sorprender incluso a quienes conocen las consecuencias de una exposición pública.

Irivarren también reparó en el lugar que ocupaba su amigo durante la función. El empresario estaba en una de las ubicaciones más visibles del público, una circunstancia que, según dijo, facilitó que los asistentes lo identificaran. bromeó el exchico reality sobre lo fácil que resultaba ubicarlo.

El caso cobró una dimensión particular para Irivarren porque él también apareció en las imágenes difundidas meses atrás desde Argentina. El material mostró a un grupo de figuras de la televisión peruana durante una despedida de soltero en un yate. Tras la difusión del ampay, Onelia Molina confirmó el final de su relación con Mario Irivarren.

Lo que dijeron Laura Spoya y Rafael Cardozo

Spoya cuestionó que Sierralta asistiera al espectáculo pese a que el episodio de Argentina aún genera comentarios.

Spoya también resaltó el gesto de Occhiato, quien entendió que la conversación podía afectar a la mujer. La conductora admitió que la escena le generó incomodidad por la exposición de la esposa de Sierralta y dijo que le dio pena ella.

Cardozo, por su parte, remarcó que la situación de su compañero habría tomado otro rumbo. "Triunfó el amor", afirmó al referirse a la decisión de la esposa de Francho Sierralta de continuar con la relación. En el caso de Sierralta, las imágenes también abrieron cuestionamientos sobre su matrimonio.

Cómo cerró el debate

Irivarren cerró la conversación con una reflexión sobre la reacción del público y de las redes sociales frente a una controversia de este tipo. Para él, las explicaciones posteriores pocas veces modifican la forma en que se instala una polémica: a la gente, dijo, le da igual la explicación, el perdón, el comunicado y cómo se sienta uno.

¿Tú hubieras parado la conversación ahí o la dejabas seguir?