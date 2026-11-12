Jaime Bayly arremete contra su familia por no saludar a Silvia Núñez del Arco en su cumpleaños 38

Espectáculos

Silvia Núñez del Arco cumplió 38 años y el festejo terminó destapando un problema familiar en el entorno más cercano de Jaime Bayly. El escritor y conductor contó que varios miembros de su familia evitaron comunicarse con su esposa en una fecha que él considera especial, y no se lo tomó para nada bien.

Bayly no le restó importancia al episodio: lo contó en un video de su canal de YouTube, frente a su público, y ahí mismo expresó su molestia. Dijo que no encuentra justificación para que Silvia quede involucrada en diferencias personales que otros puedan tener con él. Y apuntó a un posible origen: según lo que le comentaron personas de su entorno, detrás de esa actitud habría un descontento relacionado con los temas que él aborda en sus escritos y en sus comentarios públicos.

Casi todos la saludaron, pero faltaron los de casa

En ese video, Bayly señaló que la mayoría de las personas cercanas sí recordó el cumpleaños de su esposa. El problema no fue un olvido general, sino las ausencias puntuales, y sobre todo de dónde venían: de su propia familia biológica. Remarcó que hubo faltas que le resultaron especialmente dolorosas justamente por eso.

Al referirse a algunos de sus hermanos, no ocultó la decepción y cuestionó que ni siquiera le hayan enviado un mensaje a la autora peruana. Dijo que no los iba a mencionar por nombre porque no quería ser insidioso.

Hay algo que no cierra del todo, y esta es nuestra lectura: no dio nombres para no ser insidioso, pero el reclamo igual salió al aire en su canal, a la vista de todos. Los nombres no están; el mensaje, sí.

El caso de su madre

Lo que más lo sorprendió fue lo de su mamá. Doris Mary Letts Colmenare tampoco tuvo un gesto con Silvia: ni un mensaje, ni una llamada. Aunque Bayly destacó el cariño que siente por ella, admitió que esperaba que se comunicara, y contó que le sorprendió muchísimo que su madre no le haya escrito, no la haya saludado ni la haya llamado.

Digamos lo obvio: acá nadie está reclamando un banquete ni un regalo caro. Está reclamando un saludo. Un "feliz cumpleaños" y ya. Que ni eso haya llegado es lo que tiene al conductor con la cabeza caliente.

"¿Qué culpa tiene Silvia?"

En medio del descargo, Bayly defendió públicamente a su esposa y resaltó el lugar que ocupa en su vida: dijo que está vivo gracias a ella y que es feliz gracias a ella. Después se preguntó qué culpa tiene Silvia de las cosas que él dice o escribe.

Y ahí está la clave de lo que él sospecha. Algunas personas de su entorno le habrían comentado que su madre estaría incómoda con ciertos aspectos de su trabajo, especialmente porque suele inspirarse en experiencias personales para escribir. Bayly rechazó de plano que ese malestar termine alcanzando a Silvia: para él, lo que él diga o escriba es tema suyo, no de su esposa.

Quiénes son

Jaime Bayly es escritor y periodista peruano, naturalizado estadounidense y radicado en Miami. Con Silvia Núñez del Arco mantiene una relación desde hace más de una década y se casaron en 2011 en Miami, una semana antes del nacimiento de su hija Zoe. Ambos han compartido distintos aspectos de su vida personal, aunque esta vez una celebración familiar terminó exponiendo un distanciamiento dentro de su círculo más íntimo.

Nos queda una duda razonable: si el problema son sus escritos y sus comentarios públicos, ¿por qué la que paga el pato es la cumpleañera? Un mensaje a tiempo habría ahorrado el sermón en YouTube. Anótenlo para la próxima, familia.