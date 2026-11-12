Milett Figueroa y su respuesta sobre la infidelidad que hizo reaccionar a su hermano

Espectáculos

Milett Figueroa otra vez en el centro de la atención, y esta vez no fue por un baile ni por un look. La modelo peruana habló sobre la infidelidad después de que se confirmara el fin de su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli, y el momento no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Todo ocurrió en el pódcast 'La Linares'. Ahí la actriz respondió diferentes preguntas que eligió al azar y una de ellas fue directo al hueso: ¿perdonaría una infidelidad? Antes de que contestara, su hermano Helmut Figueroa reaccionó con un "¡Uy, justo!" que llamó la atención de todos. Ella respondió entre risas: "Justo esa pregunta".

Después vino la explicación. Milett dejó claro que no considera posible perdonar una traición, porque una infidelidad es una falta de respeto hacia la pareja. Y fue más allá: lo que pesa no es solo el engaño, sino saber que puedes lastimar a otra persona con tus acciones y que eso no te importe. Para ella, ahí está el problema de fondo.

También aseguró que no sería capaz de involucrarse con otra persona mientras mantiene una relación sentimental. Para ella, la fidelidad es un valor fundamental y no se limita a evitar un engaño físico.

Seamos honestas: hay respuestas de entrevista que suenan a libreto y otras que se sienten sinceras. Esta va por el segundo lado. Y en una farándula donde parece que todo se perdona, que alguien diga que la fidelidad va más allá de lo físico se agradece. Nosotras creemos que ahí está el punto: no es solo no hacerlo, es cómo tratas a quien tienes al costado.

Eso sí, quedó una duda flotando: ¿su respuesta sería la misma si la traición viniera desde el otro lado? Y tú, ¿perdonarías?