Yiddá Eslava apaga el rumor: con Julián Zucchi hay amor, pero de familia

Espectáculos

Yiddá Eslava compartió un video en su cuenta de Instagram junto a sus hijos y a Julián Zucchi, y bastó esa complicidad para que medio Internet se pusiera a especular. La pregunta cayó solita en los comentarios: ¿volvieron?

El video no tenía nada de romántico, eso sí. La actriz se había hecho un retoque en el rostro —se colocó ácido hialurónico en los labios— y grabó a sus hijos y al argentino reaccionando cuando la vieron. En el texto que acompañó la publicación contó que las reacciones fueron muy graciosas, que los labios todavía estaban inflamados y que iban a quedar bien cuando bajara la hinchazón. Se adelantó, de paso, a los comentarios de siempre sobre el retoque, y sumó que Tomás es su fan enamorado.

Las reacciones no se hicieron esperar, y muchas fueron en la misma dirección: usuarios que le preguntaron si había retomado su relación con Julián Zucchi. Ella respondió sin filtros. "No, hay amor de familia, estamos felices así", contestó cuando una seguidora le dijo que sentía que todavía había amor entre ellos. Y cuando le preguntaron directamente por una reconciliación, fue más tajante todavía: "Noooo, somos papás y familia, pero no pareja".

No es la primera vez que tiene que salir a aclarar lo mismo. A inicios de octubre, Yiddá Eslava y Julián Zucchi se mostraron juntos en el pódcast Suena WOW y se dieron un abrazo que despertó los rumores de una posible vuelta. En ese momento, la ex chica reality explicó que el acercamiento respondía a la intención de recuperar la amistad y mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, y aclaró que ese abrazo no era de pareja sino de padres que después de mucho lograron estar bien por sus hijos. También dijo que estaban retomando la amistad dejando en claro que estaban bien así, y que habían encontrado el equilibrio en la amistad y el respeto para llevarse mucho mejor como padres, porque eso son: un equipo como papás.

O sea: buena onda, familia, equipo de padres y cero pareja. Lo dijo una vez, lo repitió ahora y la respuesta sigue siendo la misma.

Así que ya saben: si van a preguntarle otra vez si volvieron, la respuesta ya está escrita. ¿O alguien le va a creer más a un abrazo que a la propia Yiddá?